نجاة قيادي بـ"حزب الله" ومرافقه.. استهدفت مسيَّرة إسرائيلية سيارتهما بريف دمشق
المرصد منذ مطلع عام 2024 استهدفت إسرائيل الأراضي السورية 39 مرة منها 27 جوية و12 برية
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قالت مصادر العربية والحدث، إن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب حاجز للفرقة الرابعة السورية على الحدود مع لبنان، كما أكدت نجاة الشخص المستهدف بالمسيرة الإسرائيلية.
وبدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت بأن مسيَّرة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب حاجز للفرقة الرابعة بمنطقة الديماس في ريف دمشق، على الطريق بين دمشق- بيروت، ما أدى لتدميرها واحتراقها.
وذكر المرصد في بيان، أن شخصين كانا يستقلان السيارة وهما قيادي في "حزب الله" اللبناني ومرافقه، وذكرت معلومات وكالة الأنباء المركزية نجاتهما.
وأشار المرصد إلى أنه منذ مطلع عام 2024 استهدفت إسرائيل الأراضي السورية 39 مرة منها 27 جوية و12 برية، وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 79 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.
ووفق المرصد، تسببت تلك الضربات بمقتل 131 عسكرياً وإصابة 57 آخرين.
-
البرلمان العراقي يتجه إلى جولة ثالثة من التصويت على انتخاب رئيسه
أعلن تحالف تقدم السُني، الذي يتزعمه الحلبوسي، تأييده ترشيح المشهداني لمنصب رئيس ...
العراق
-
بايدن يواجه علامات تحذيرية من ناخبي ولاية بنسلفانيا
فيلادلفيا "تنقلب" على بايدن.. وعزوف الناخبين السود يهدد فرص إعادة انتخابه
أميركا
-
ليبيا.. مقتل شخص وإصابة 6 باشتباكات الزاوية ودعوات لهدنة إنسانية
يقدم هذا التوتر الأمني دليلاً واضحاً على عجز السلطات عن كبح جماح وكسر شوكة ...
ليبيا