نجاة قيادي بـ"حزب الله" ومرافقه.. استهدفت مسيَّرة إسرائيلية سيارتهما بريف دمشق

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قالت مصادر العربية والحدث، إن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب حاجز للفرقة الرابعة السورية على الحدود مع لبنان، كما أكدت نجاة الشخص المستهدف بالمسيرة الإسرائيلية.

وبدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت بأن مسيَّرة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب حاجز للفرقة الرابعة بمنطقة الديماس في ريف دمشق، على الطريق بين دمشق- بيروت، ما أدى لتدميرها واحتراقها.

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وذكر المرصد في بيان، أن شخصين كانا يستقلان السيارة وهما قيادي في "حزب الله" اللبناني ومرافقه، وذكرت معلومات وكالة الأنباء المركزية نجاتهما.

وأشار المرصد إلى أنه منذ مطلع عام 2024 استهدفت إسرائيل الأراضي السورية 39 مرة منها 27 جوية و12 برية، وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 79 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

ووفق المرصد، تسببت تلك الضربات بمقتل 131 عسكرياً وإصابة 57 آخرين.