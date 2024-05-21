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A Hezbollah fighter stands as he holds his weapon in Western Qalamoun, Syria August 23, 2017. REUTERS/Omar Sanadiki
(تعبيرية)
سوريا والأسد

مصادر: قوة الرضوان التابعة لحزب الله تسعى لإعادة التموضع بسوريا

مصادر "العربية": إسرائيل قصفت أمس منشآت لقوة الرضوان في حمص

العربية.نت
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أفادت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث"، اليوم الثلاثاء، بأن القصف الإسرائيلي، أمس الاثنين، في منطقة القصير في حمص استهدف ما يسمى "ميليشيا الإمام الحسين" الموالية لإيران، و"قوة الرضوان" التابعة لحزب الله، والتي قتل أحد عناصرها في القصف.

هذا وأشارت مصادر "العربية" و"الحدث" إلى أن "قوة الرضوان" تسعى لإعادة التموضع في سوريا وتحويل جزء من بنيتها التحتية إليها.

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وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد أمس الاثنين بمقتل ستة عناصر بحزب الله اللبناني في ضربات إسرائيلية على مقر للحزب في مدينة القصير بمحافظة حمص على الحدود السورية - اللبنانية.

وذكر المرصد أن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة عناصر آخرين بحزب الله، مشيراً إلى أن القتلى من جنسيات غير سورية، وأن حصيلة القتلى أولية.

في سياق آخر، قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن طائرات حربية اعترضت ما وصفه بأنه هدف جوي مشبوه كان في طريقه من سوريا نحو إسرائيل، مضيفاً أنه لم يخترق الأجواء الإسرائيلية.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" أن سفينة حربية من طراز ساعار 4.5 بالتعاون مع طائرات حربية اعترضت "هدفين جويين كانا في طريقهما نحو الأراضي الإسرائيلية من جهة الشرق ولم تخترقا الأجواء الإسرائيلية".

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