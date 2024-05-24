جرائم ضد الإنسانية.. المؤبد لـ3 مسؤولين سوريين في فرنسا

1 دقيقة للقراءة

طلب الادعاء الفرنسي، الجمعة، السجن مدى الحياة لـ3 مسؤولين سوريين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

3 مسؤولين

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن المدعي العام في محكمة الجنايات بباريس قد طالب بالسجن المؤبد لـ3 مسؤولين.

كما ادعى أيضا إبقاء مذكرة البحث العالمية التي صدرت سابقا ضد المسؤولين السوريين الثلاثة، علي مملوك، وجميل حسن وعبد السلام محمود، جارية.

أتى ذلك بعدما عقدت محكمة الجنايات في قصر العدل في باريس الجلسة الثانية من محاكمة اللواء علي مملوك، مستشار الرئاسة الخاص لشؤون الأمن والمدير السابق لمكتب الأمن القومي في سوريا، واللواء جميل حسن المدير السابق للمخابرات الجوية، والعميد عبد السلام محمود، مدير التحقيق السابق في فرع المخابرات الجوية في دمشق.

وخصص اليوم الثاني من المحاكمة التي استمرت حتى اليوم الجمعة، بالاستماع إلى شهادة كاترين ماركي أويل رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة السابقة، وهي هيئة انبثقت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ2011، إضافة إلى شهادة المحققة الفرنسية فيرونيك ساديس.

آلاف الضحايا

يذكر أن الحكومة السورية كانت رفضت الاتهامات بارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب في الحرب التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.

في حين لا توجد أي قضايا حتى الآن في المحاكم الدولية لأن سوريا ليست من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.