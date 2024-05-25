اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
من قصف حي المزة في دمشق - رويترز
قصف في حي المزة بدمشق(أرشيفية - رويترز)

في المزة غرب دمشق.. عبوة ناسفة تنفجر بسيارة داخلها راكب

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

مجدداً انفجرت عبوة ناسفة في منطقة المزة التي تضم عدة مقار أمنية، غرب العاصمة السورية دمشق.

فقد قتل شخص صباح اليوم السبت جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، دون أن تتضح هويته.

يضم مقرات أمنية وعسكرية.. تعرف إلى حي المزة بدمشق سوريا يضم مقرات أمنية وعسكرية.. تعرف إلى حي المزة بدمشق

لا تفاصيل

واكتفى مصدر في قيادة شرطة دمشق بالقول إن شخصا قتل جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة"، من دون أي تفاصيل أخرى.

في حين أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار أدى إلى احتراق ثلاث سيارات كانت مركونة في موقع التفجير.

مقر القنصلية الإيرانية

ولم يتضح على الفور من هو المستهدف بالانفجار. إلا أن الانفجار أحدث دوياً كبيراً، وفق المرصد، وأثار الهلع في المنطقة التي سبق واستهدفتها ضربات صاروخية عدة منسوبة لإسرائيل، طال أبرزها مطلع أبريل مقر القنصلية الإيرانية وأوقع عدة قتلى، كان أبرزهم محمّد رضا زاهدي، أحد القادة البارزين في فيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

كذلك في 13 أبريل، انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في الحي ذاته، لكن الأضرار اقتصرت على الماديات.

حي المزة - دمشق (رويترز)
حي المزة - دمشق (رويترز)

ويقع حي المزة في غرب دمشق، ويضم مقار أمنية وعسكرية سورية، وأخرى لقيادات فلسطينية ومنظمات أممية، إضافة إلى سفارات أبرزها السفارة الإيرانية.

يذكر أنه خلال سنوات النزاع المستمر منذ 2011، شهدت دمشق انفجارات ضخمة تبنّت معظمها تنظيمات متطرفة.

لكن هذا النوع من التفجيرات تراجع بشكل كبير بعدما تمكنت القوات الحكومية منذ العام 2018 من السيطرة على أحياء في العاصمة كان يسيطر عليها تنظيم داعش سابقاً، وعلى مناطق قربها كانت تعد معقلاً للفصائل المعارضة.

من موقع القنصلية الإيرانية في دمشق (أرشيفية- رويترز)
من موقع القنصلية الإيرانية في دمشق (أرشيفية- رويترز)

رغم ذلك، ما زالت دمشق تشهد في فترات متباعدة تفجيرات محدودة بعبوات ناسفة موضوعة في سيارات مدنية أو عسكرية، من دون أن تتضح الخلفية أو الأسباب أو الجهة المسؤولة عنها. وتكون أحياناً مرتبطة وفق المرصد السوري بتصفية حسابات أو خلافات شخصية.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد. كما شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
محاكمة في فرنسا.. حكم بالسجن مدى الحياة لثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين في سوريا محاكمة في فرنسا.. حكم بالسجن مدى الحياة لثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين في سوريا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط