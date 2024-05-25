بصاروخين.. ضربة إسرائيلية تقتل 3 من حزب الله في سوريا

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بعد ساعات على الانفجار الذي وقع في منطقة المزة غرب دمشق، طال صاروخان أطلقتهما مسيرة إسرائيلية عربتين تابعتين لحزب الله اللبناني وسط سوريا، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر وفق ما أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فقد كشف المرصد في تصريحات لـ "العربية/الحدث" اليوم السبت، أن "مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على سيارة وشاحنة تابعتين لحزب الله قرب مدينة القصير" قرب الحدود مع لبنان في محافظة حمص.

إلى مطار الضبعة

كما أوضح أن المركبتين كانتا "في طريقهما إلى مطار الضبعة العسكري"، ما أدى إلى "مقتل 3 مقاتلين على الأقل من الحزب وإصابة آخرين بجروح".

يشار إلى أن هذا الهجوم الثالث من نوعه في غضون أسبوع على أهداف لحزب الله في سوريا قرب الحدود اللبنانية.

وكانت ضربة منسوبة لإسرائيل استهدفت يوم الاثنين الماضي مقراً لحزب الله في المنطقة ذاتها، ما أسفر عن مقتل ثمانية مقاتلين موالين لطهران، وفق المرصد.

كذلك طالت ضربة أخرى في التوقيت ذاته مقراً تستخدمه مجموعات موالية لطهران جنوب مدينة حمص.

كما استهدفت ضربة إسرائيلية السبت الماضي سيارة كان يستقلها قيادي من حزب الله ومرافقه في منطقة الديماس، وفق المرصد، من دون أن يحدد مصيرهما، فيما لم يعلن حزب الله مقتل أي من عناصره.

مئات الضربات الجوية

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، نفّذت إسرائيل مئات الضربات الجوية التي استهدفت الجيش السوري وفصائل مسلحة موالية لإيران تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري وفي مقدّمها حزب الله.

لكن وتيرة الضربات زادت منذ اندلعت الحرب بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ونادراً ما تعلّق إسرائيل على ضرباتها في سوريا، لكنّها تكرر الإشارة الى أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.