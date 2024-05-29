هجوم إسرائيلي على بانياس وآخر على حمص.. ومقتل 3 من حزب الله

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أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأربعاء، مقتل طفلة وإصابة 10 أشخاص آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة سكنية في مدينة بانياس المطلة على البحر المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان، إن القصف الإسرائيلي وقع في حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم من اتجاه الأراضي اللبنانية، واستهدف أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية.

كما أضافت الوزارة أن القصف أدى أيضا لوقوع بعض الخسائر المادية.

فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه دوى انفجاران بتلة نفوس في مدينة بانياس الساحلية، مما أدى لمقتل طفلة كحصيلة أولية وإصابة 20 آخرين.

ووفقا للمصادر، فإن الانفجارين نتيجة سقوط صاروخ إسرائيلي وآخر للدفاعات الجوية السورية.

وقال المرصد السوري لـ"العربية/الحدث"، إن إسرائيل استهدفت مكتبا في بانياس.

مقتل 3 عناصر من حزب الله في حمص

كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا واحدا على الأقل قرب منطقة الفرقلس في ريف حمص الشرقي، والتي يقول المرصد إن قوات تابعة لجماعة حزب الله اللبناني وميليشيات إيرانية تنتشر ضمنها.

وقال لـ"العربية/الحدث"، إن إسرائيل استهدفت تجمعا لشاحنات وقود لحزب الله في حمص، ما أدى إلى مقتل 6 بينهم 3 سوريين ينتمون لحزب الله اللبناني.

وأضاف أن القتلى الثلاثة الآخرين من جنسية غير سورية، دون تحديدها.

يشار إلى أن منطقة الفرقلس تنتشر ضمنها قوات حزب الله وميليشيات إيرانية.

ومنذ مطلع العام 2024، استهدفت إسرائيل الأراضي السورية 43 مرة، 32 منها جوية و12 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 91 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات، بحسب المرصد السوري.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 142 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 69 آخرين منهم بجراح متفاوتة.