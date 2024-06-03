مقتل مستشار عسكري إيراني بهجوم إسرائيلي على حلب

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لقي مستشار عسكري إيراني مصرعه في سوريا، ليل الأحد الاثنين، جراء هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي على مدينة حلب، التي تبعد 360 كلم عن العاصمة دمشق، حسب ما أعلنت قناة "إس إن إن" الإيرانية.

وبحسب القناة فإن القتيل هو سعيد أبيار، أحد عسكريي الحرس الثوري من وحدات النخبة للقوات المسلحة، الموجودين في سوريا كمستشارين عسكريين.

وقتل 17 عنصراً من مجموعات مسلحة، جراء قصف إسرائيلي استهدف، فجر الاثنين، معملاً في شمال سوريا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

17 قتيلاً مسلحاً

وأفاد المرصد بـ"ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على معمل في بلدة حيان في ريف حلب الغربي إلى 17 قتيلاً مسلحاً، من جنسيات سورية وغير سورية".

وكانت حصيلة أولية للمرصد أفادت بمقتل 12 شخصاً على الأقل، جراء القصف الذي أحدث انفجارات متتالية في المنطقة.

وأفادت وزارة الدفاع السورية عن "شنّ إسرائيل عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب" بعد منتصف ليل الأحد الاثنين.

وأدى القصف، وفق المصدر ذاته، إلى مقتل عدد من الأشخاص ووقوع بعض الخسائر المادية، من دون تفاصيل آخر.

غارات إسرائيلية

ومنذ مطلع العام 2024، استهدفت إسرائيل الأراضي السورية 43 مرة، 32 منها جوية و12 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 91 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات، بحسب المرصد السوري.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 142 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 69 آخرين منهم بجراح متفاوتة.