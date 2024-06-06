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غرق طفل - تعبيرية من شترستوك

فيديو وثق فاجعة بسوريا.. باص سقط في نهر العاصي وفيه 50 طفلاً

دبي - العربية.نت
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في حادث مؤلم، انقلب باص يقل أطفالاً في نهر بأسفل وادٍ في منطقة دركوش غرب إدلب شمال سوريا.

في حين أفادت مصادر "العربية/الحدث"، اليوم الخميس، بأن أكثر من 50 طفلا كانوا داخل الباص الذي سقطوا في نهر العاصي إثر حادث سير أثناء رحلة مدرسية.

وأضافت أن فرق الدفاع المدني تعمل الآن على انتشال الأطفال العالقين وسط صعوبة كبيرة تواجههم نتيجة طبيعة النهر الغزير.

بدورها، هرعت فرق الإنقاذ المائي في الدفاع المدني محاولة إنقاذ الصغار.

بينما أفادت المعلومات حتى الآن بوفاة 5 أطفال وانتشال 13 نقلوا إلى مستشفى محلي.

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يذكر أن تلك المنطقة لطالما شهدت حوادث غرق مشابهة في نهر العاصي.

ففي 30 مايو/أيار الماضي، أعلن الدفاع المدني العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 30 عاما، غارقا.

كذلك في مارس/آذار، أكدت فرق الدفاع المدني السوري انتشال جثمان طفل توفي غرقاً في مياه النهر نفسها بعد سقوطه أثناء اللعب بالقرب من المجرى.

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