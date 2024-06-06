فيديو وثق فاجعة بسوريا.. باص سقط في نهر العاصي وفيه 50 طفلاً

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في حادث مؤلم، انقلب باص يقل أطفالاً في نهر بأسفل وادٍ في منطقة دركوش غرب إدلب شمال سوريا.

في حين أفادت مصادر "العربية/الحدث"، اليوم الخميس، بأن أكثر من 50 طفلا كانوا داخل الباص الذي سقطوا في نهر العاصي إثر حادث سير أثناء رحلة مدرسية.

وأضافت أن فرق الدفاع المدني تعمل الآن على انتشال الأطفال العالقين وسط صعوبة كبيرة تواجههم نتيجة طبيعة النهر الغزير.

بدورها، هرعت فرق الإنقاذ المائي في الدفاع المدني محاولة إنقاذ الصغار.

بينما أفادت المعلومات حتى الآن بوفاة 5 أطفال وانتشال 13 نقلوا إلى مستشفى محلي.

🔴 عاجل: خروج حافلة نقل ركاب تقل أطفال رحلة مدرسية عن مسارها وسقوطها في مياه نهر العاصي بمنطقة عيون عارة بالقرب من مدينة دركوش غربي #إدلب، اليوم الخميس 6 حزيران، وفرقنا بدأت عمليات البحث والإنقاذ في مكان الحادثة.#الخوذ_البيضاء — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 6, 2024

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يذكر أن تلك المنطقة لطالما شهدت حوادث غرق مشابهة في نهر العاصي.

ففي 30 مايو/أيار الماضي، أعلن الدفاع المدني العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 30 عاما، غارقا.

كذلك في مارس/آذار، أكدت فرق الدفاع المدني السوري انتشال جثمان طفل توفي غرقاً في مياه النهر نفسها بعد سقوطه أثناء اللعب بالقرب من المجرى.