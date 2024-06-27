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من القصف على ريف دمشق
من القصف على ريف دمشق

قتيلان بضربات إسرائيلية قرب السيدة زينب بريف دمشق

دبي - العربية.نت
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دوت انفجارات عنيفة في محافظة ريف دمشق، ناجمة عن قصف إسرائيلي لمواقع في محيط منطقة السيدة زينب، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

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وتزامناً مع الهجوم الإسرائيلي، أطلقت قواعد الدفاع الجوي السورية صواريخ للتصدي لأهداف في سماء المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جانبه، أفاد مراسل العربية/الحدث باستهداف موقع في محيط دمشق، مشيراً إلى استهداف موقع رادار تابع للجيش السوري في تل الصحن جنوب سوريا.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن إسرائيل شنت "عدوانا جويا" استهدف عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية بسوريا، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عسكري.

مئات الضربات

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، نفّذت إسرائيل مئات الضربات الجوية التي استهدفت الجيش السوري وفصائل مسلحة موالية لإيران تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري، وفي مقدمها حزب الله اللبناني.

لكن وتيرة تلك الضربات الإسرائيلية زادت منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر.

ونادراً ما تعلّق إسرائيل على ضرباتها في سوريا، لكنها تؤكد أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها في البلد المجاور.

وقلّصت إيران من وجودها العسكري في سوريا، بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت عدداً من قيادييها العسكريين، وفق ما أفاد مصدر مقرب من حزب الله اللبناني والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

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