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لونا الشبل
لونا الشبل
سوريا والأسد

لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري بحالة حرجة بعد تعرضها لحادث سير بدمشق

العربية.نت - وكالات
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تعرضت لونا الشبل، مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، لحادث سير بدمشق وهي بحالة حرجة.

ونقلت وكالة "سانا" عن المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية السورية قوله إن "المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق عصر اليوم".

وأضاف المكتب أن "الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار، حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس، مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص".

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