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لونا الشبل

لونا الشبل.. من الصحافة إلى السياسية فمستشارة للأسد

تعرضت الإعلامية السورية لحادث سير الثلاثاء دخلت على إثره المستشفى في حالة حرجة

العربية.نت
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تعرضت لونا الشبل، مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، لحادث سير الثلاثاء دخلت على إثره المستشفى في حالة حرجة.

يذكر أن لونا الشبل هي إعلامية سورية ولدت في السويداء عام 1975. وهي تشغل منذ نوفمبر 2020 منصب "مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية" السورية.

لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري بحالة حرجة بعد تعرضها لحادث سير بدمشق سوريا سوريا والأسد لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري بحالة حرجة بعد تعرضها لحادث سير بدمشق

الشبل حاصلة على ماجستير في الصحافة والإعلام وقد عملت في بداياتها في التلفزيون السوري ثم في قناة الجزيرة حتى 2010.

لاحقاً ظهرت الشبل كعضو في الوفد الممثل للحكومة السورية في مؤتمر جنيف2 في يناير 2014.

وفي نوفمبر 2020 أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قراراً بتعيينها مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية.

يذكر أن لونا الشبل ضمن الأسماء التي فرضت عليها الولايات المتحدة الأميركية عقوبات متصلة بسوريا.

على الصعيد الشخصي، تزوجت لونا الشبل من الإعلامي اللبناني سامي كليب، وبعد انفصالهما تزوجت من رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وعضو مجلس الشعب عمار ساعاتي.

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