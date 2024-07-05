وفاة لونا الشبل مستشارة الأسد.. والرئاسة السورية تنعاها

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بعد نقل لونا الشبل المستشارة الإعلاميّة للرئيس السوري بشار الأسد إلى العناية المشدّدة في أحد مستشفيات دمشق بعد تعرّضها لحادث سير، أعلن عن وفاتها اليوم الجمعة.

فقد نعت الرئاسة السورية الإعلامية، في بيان نشر عبر صفحتها على منصة "إكس".

وذكر البيان "تنعى رئاسة الجمهورية السورية المستشارة لونا الشبل التي توفيت اليوم إثر تعرضها لحادث سير أليم".

كما تابع "عملت لون الشبل خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية، ثم مستشارة خاصة في الرئاسة"، مضيفاً "نتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلتها وذويها".

وكان المكتب السياسي والإعلامي بالرئاسة السورية أعلن لوكالة "سانا"، أن المستشارة الخاصة لونا الشبل تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق، عصر يوم الثلاثاء.

كما أضاف المكتب في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار، مؤكداً أنها تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابتها إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى مستشفى "الشامي" أحد أشهر مشافي دمشق.

حالة خطيرة

كذلك، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال إنه تم نقل لونا الشبل إلى المستشفى الشامي في دمشق، ووصف حالتها بـ"الخطيرة" بعد إصابتها بنزيف في الرأس.

كما أضافت التقارير أن شقيق الشبل تم توقيفه أيضا في دمشق قبل أسبوع.

يذكر أن لونا الشبل هي إعلامية سورية ولدت في السويداء عام 1975. وهي تشغل منذ نوفمبر 2020 منصب "مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية" السورية.

والشبل حاصلة على ماجستير في الصحافة والإعلام وقد عملت في بداياتها في التلفزيون السوري ثم في قناة الجزيرة حتى 2010.

عقوبات أميركية

لاحقاً ظهرت الشبل كعضو في الوفد الممثل للحكومة السورية في مؤتمر جنيف2 في يناير 2014.

وفي نوفمبر 2020 أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قراراً بتعيينها مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية.

كما أن لونا الشبل ضمن الأسماء التي فرضت عليها الولايات المتحدة الأميركية عقوبات متصلة بسوريا.

على الصعيد الشخصي، تزوجت لونا الشبل من الإعلامي اللبناني، سامي كليب، وبعد انفصالهما تزوجت من رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وعضو مجلس الشعب، عمار ساعاتي.