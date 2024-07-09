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FILE PHOTO: A streak of light is seen in the night sky in the vicinity of the Syrian capital Damascus during what Syrian authorities said was an Israeli air strike, in this handout released by state news agency SANA on February 24, 2020. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE/File Photo
غارات إسرائيلية سابقة على سوريا (أرشيفية)
سوريا والأسد

غارة جوية إسرائيلية تستهدف محيط مدينة بانياس في الشمال السوري

وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه تم استهداف منظومة دفاع جوي تابعة لميليشيات إيرانية في منطقة عرب الملك على الشريط الساحلي لمدينة بانياس

العربية.نت
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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن إسرائيل شنت ليل الاثنين-الثلاثاء غارة جوية استهدفت محيط مدينة بانياس في الشمال السوري.

وقالت إن الغارة جاءت "من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس" واستهدفت "إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس" وأدت "إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وفي وقت سابق كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد في تصريحات لقناة "العربية" بسماع دوي انفجارين في الشمال السوري على سواحل مدينة بانياس.

من جهتها أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الانفجارات كانت ناجمة عن استهداف تل أبيب لمنظومة دفاع جوي تابعة لميليشيات إيرانية في منطقة عرب الملك على الشريط الساحلي لمدينة بانياس.

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وأشارت إلى أن هذه الغارات الإسرائيلية جاءت بالتزامن مع وصول سفينتين إيرانيتين إلى ميناء اللاذقية.

ومنذ بدء اندلاع النزاع عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا استهدفت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، ولكن أيضاً مواقع للجيش السوري.

لكن وتيرة الغارات والقصف ازدادت بعد بدء الحرب في غزة في أكتوبر الماضي وتصاعد حدة التوتر في المنطقة.

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