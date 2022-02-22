روسيا و أوكرانيا
أمين عام الناتو: قرار روسيا يقوض سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها
أمين عام الناتو: أدين اعتراف روسيا بالانفصاليين في شرق أوكرانيا
دان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، قائلاً إن الخطوة تمثّل انتهاكاً لاتفاقيات وقّعت موسكو عليها.
وقال ستولتنبرغ في بيان "أدين قرار روسيا الاعتراف بـ+جمهورية دونيتسك الشعبية+ و+جمهورية لوغانسك الشعبية+ المعلنتين من جانب واحد. يقوّض ذلك بشكل إضافي سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ويضعف الجهود الرامية لحلّ النزاع وينتهك اتفاقيات مينسك التي تُعدّ روسيا طرفاً فيها".
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