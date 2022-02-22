ماكرون يدين اعتراف موسكو بالانفصاليين الأوكرانيين ويطالب بعقوبات

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين قرار نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا، وطالب بفرض "عقوبات أوروبية محددة الأهداف" على موسكو، وفق ما أعلن الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ ماكرون دعا إلى "اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي" لبحث الأزمة الأوكرانية، مندّداً ب"انتهاك أحادي الجانب لالتزامات روسيا تجاه المجتمع الدولي واعتداء على سيادة أوكرانيا".

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ومساء الاثنين، شارك ماكرون في مكالمة هاتفية ثلاثية مع نظيره الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، بحسب الإليزيه.

وقبيل المكالمة، ترأس ماكرون مجلس الدفاع والأمن القومي الذي اجتمع بدعوة منه لمدة ساعة تقريباً في قصر الإليزيه.

واتّخذت الأزمة الروسية-الأوكرانية بعدا جديدا مع قرار بوتين الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، دونيتسك ولوغانسك، استجابة لطلب البرلمان الروسي.

وقبل إعلان الرئيس الروسي قراره في خطاب متلفز، تحدث ماكرون مجددا مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ومرتين مع شولتس، وكذلك مع المسؤولَين الأوروبيَين شارل ميشال وأورسولا فون دير لايين.