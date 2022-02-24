المعارض الروسي نافالني: أنا ضد الحرب بين روسيا وأوكرانيا    

أعلن المعارض الروسي الأبرز أليكسي نافالني، المسجون والذي يواجه اتهامات جديدة، الخميس، أنه ضد الحرب التي شنتها موسكو على أوكرانيا.

وصرّح نافالني في جلسة ضمن محاكمة جديدة افتُتحت ضده الأسبوع الماضي وفق ما ظهر في فيديو نشرته قناة "دوجد" المعارضة، "أنا ضد هذه الحرب. أعتقد أن هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا تُشنّ لإخفاء سرقة المواطنين الروس وصرف انتباههم عن المشاكل الموجودة داخل بلدهم وتدهور الاقتصاد".

واعتبر نافالني أن "هذه الحرب ستؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وستهدر أرواحًا و(ستساهم في) مواصلة سياسة تفقير المواطنين الروس".

وحاليًا يواجه نافالني الناشط المناهض للفساد والعدو اللدود للكرملين، عقوبة بالسجن عامين ونصف العام في قضية احتيال يعتبر أنها سياسية.

وقد نجا المعارض البارز من عملية تسميم خطيرة عام 2020 يحمّل الكرملين مسؤوليتها.