دبابات روسية دخلت مناطق تسيطر عليها كييف بلوغانسك
اتهم زعيم إقليم لوغانسك الغرب "بتدمير أراضي البلاد"
نقل التلفزيون الأوكراني، اليوم الخميس، عن حرس الحدود قوله إن دبابات روسية دخلت أجزاء تسيطر عليها كييف في منطقة لوغانسك بشرق البلاد.
وأضاف حرس الحدود أن "قتالا عنيفا" يجري الآن.
وكان زعيم الانفصاليين في لوغانسك، التي اعترفت بها روسيا، ليونيد باسيشنيك، أعلن الخميس أن "كييف تحاول استخدام المدنيين دروعا بشرية". وأضاف في مؤتمر صحافي: "سندافع عن أرضنا، والغرب سلح ومول العمليات ضدنا".
واتهم زعيم إقليم لوغانسك الغرب "بتدمير أراضي البلاد".
هذا ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن قائد للانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا، الخميس، أن هدفهم الرئيسي هو استعادة السيطرة على كامل منطقتي لوغانسك ودونيتسك حيث تقع مناطقهم الانفصالية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.
وأضاف أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود، إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.
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