زعيم الانفصاليين في لوغانسك: كييف تحاول استخدام المدنيين دروعاً بشرية

أعلن زعيم الانفصاليين في لوغانسك، ليونيد باسيشنيك، التي اعترفت بها روسيا، الخميس، أن "كييف تحاول استخدام المدنيين دروعا بشرية".

وأضاف في مؤتمر صحافي: "سندافع عن أرضنا، والغرب سلح ومول العمليات ضدنا".

واتهم زعيم إقليم لوغانسك، الغرب "بتدمير أراضي البلاد".

هذا ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن قائد للانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا، الخميس، أن هدفهم الرئيسي هو استعادة السيطرة على كامل منطقتي لوغانسك ودونيتسك حيث تقع مناطقهم الانفصالية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

وأضاف أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود، إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.