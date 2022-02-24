شاهد.. أرتال عسكرية روسية ضخمة تدخل أوكرانيا من شبه جزيرة القرم
حرس الحدود الأوكراني: روسيا تحرك عتادا عسكريا ومركبات عسكرية من القرم باتجاه أوكرانيا، وتنفذ قصفا عبر البلاد وصولا إلى منطقة لفيف في غرب البلاد
دخلت أرتال عسكرية روسية ضخمة أوكرانيا قادمة من شبه جزيرة القرم، وكشفت مشاهد نقلها التلفزيون الأوكراني، اليوم الخميس، عن حرس الحدود قوله إن دبابات روسية دخلت أجزاء تسيطر عليها كييف في منطقة لوغانسك بشرق البلاد.
فيما أعلن حرس الحدود الأوكراني دخول القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا.
وقالت إن روسيا تحرك عتادا عسكريا ومركبات عسكرية إليها من القرم، وتنفذ قصفا عبر البلاد وصولا إلى منطقة لفيف في غرب أوكرانيا.
وأوضحت قوات حرس الحدود الأوكرانية في بيان أن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.
وكان زعيم الانفصاليين في لوغانسك، التي اعترفت بها روسيا، ليونيد باسيشنيك، أعلن الخميس أن "كييف تحاول استخدام المدنيين دروعا بشرية". وأضاف في مؤتمر صحافي: "سندافع عن أرضنا، والغرب سلح ومول العمليات ضدنا".
واتهم زعيم إقليم لوغانسك الغرب "بتدمير أراضي البلاد".
استعادة السيطرة
هذا ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن قائد للانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا، الخميس، أن هدفهم الرئيسي هو استعادة السيطرة على كامل منطقتي لوغانسك ودونيتسك حيث تقع مناطقهم الانفصالية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.
وأضاف أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود، إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.
-
فيديو.. صفوف الأوكرانيين أمام المحال التجارية والبنوك عقب الغزو الروسيحالة من الذعر والهلع في صفوف الشعب الأوكراني عقب انطلاق العملية العسكرية الروسية أوكرانيا
-
لوكاشينكو: بيلاروسيا لا تشارك في الهجوم على أوكرانياخدمة حرس الحدود الأوكرانية قالت إن القوات الروسية هاجمت أوكرانيا انطلاقاً من روسيا ومن بيلاروسيا العرب والعالم
-
الصين تزيد التخفيضات الضريبية والرسوم لدعم كيانات السوق في 2022خفضتها 174 مليار دولار في 2021 اقتصاد