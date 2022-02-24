شاهد.. أرتال عسكرية روسية ضخمة تدخل أوكرانيا من شبه جزيرة القرم

دخلت أرتال عسكرية روسية ضخمة أوكرانيا قادمة من شبه جزيرة القرم، وكشفت مشاهد نقلها التلفزيون الأوكراني، اليوم الخميس، عن حرس الحدود قوله إن دبابات روسية دخلت أجزاء تسيطر عليها كييف في منطقة لوغانسك بشرق البلاد.

فيما أعلن حرس الحدود الأوكراني دخول القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا.

وقالت إن روسيا تحرك عتادا عسكريا ومركبات عسكرية إليها من القرم، وتنفذ قصفا عبر البلاد وصولا إلى منطقة لفيف في غرب أوكرانيا.

وأوضحت قوات حرس الحدود الأوكرانية في بيان أن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.

وكان زعيم الانفصاليين في لوغانسك، التي اعترفت بها روسيا، ليونيد باسيشنيك، أعلن الخميس أن "كييف تحاول استخدام المدنيين دروعا بشرية". وأضاف في مؤتمر صحافي: "سندافع عن أرضنا، والغرب سلح ومول العمليات ضدنا".

واتهم زعيم إقليم لوغانسك الغرب "بتدمير أراضي البلاد".

استعادة السيطرة

هذا ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن قائد للانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا، الخميس، أن هدفهم الرئيسي هو استعادة السيطرة على كامل منطقتي لوغانسك ودونيتسك حيث تقع مناطقهم الانفصالية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

وأضاف أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود، إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.