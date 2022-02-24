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صور ترصد تدمير مطار عسكري في غرب أوكرانيا بقصف روسي

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روسيا و أوكرانيا

صور ترصد تدمير مطار عسكري في غرب أوكرانيا بقصف روسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس داخل أوكرانيا

دبي - قناة العربية

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رصدت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، أعمدة دخان تتصاعد من مطار عسكري في لفيف غرب أوكرانيا بعد إعلان موسكو تدميره.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني.

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وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا، وأن "البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية يجري تعطيلها بأسلحة عالية الدقة"، مشددة على عدم وجود ما يهدد السكان المدنيين، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.

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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس داخل أوكرانيا.

وأضاف أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود، إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

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