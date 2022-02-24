مشاهد لإطلاق صواريخ من مناطق انفصالية تجاه أوكرانيا

أظهرت مشاهد انتشرت، اليوم الخميس، إطلاق صواريخ من مناطق انفصالية تجاه أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أظهرت صور انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، دخانا كثيفا نتيجة قصف مخزن للذخيرة في فينتسا شرق أوكرانيا.

وقال مستشار رئاسي أوكراني إن القوات الروسية شنت هجوما على أوكرانيا من الشمال والشرق والجنوب. وأضاف المستشار ميخايلو بودولاك أن "الجيش الأوكراني يقاتل بقوة".

وقال مستشار آخر للرئيس فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استهدفت القواعد الجوية والعديد من البنى التحتية العسكرية الأخرى. وقال كذلك إن القوات الروسية تحركت لمسافة تصل إلى خمسة كيلومترات (حوالي 3 أميال) في عمق الأراضي الأوكرانية في منطقتي خاركيف وتشيرنيهيف، وربما في مناطق أخرى.

وكان زعيم الانفصاليين في لوغانسك، التي اعترفت بها روسيا، ليونيد باسيشنيك، أعلن الخميس أن "كييف تحاول استخدام المدنيين دروعاً بشرية".

وأضاف في مؤتمر صحافي: "سندافع عن أرضنا، والغرب سلح ومول العمليات ضدنا".

واتهم زعيم إقليم لوغانسك، الغرب "بتدمير أراضي البلاد".

هذا ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن قائد للانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا، الخميس، أن هدفهم الرئيسي هو استعادة السيطرة على كامل منطقتي لوغانسك ودونيتسك حيث تقع مناطقهم الانفصالية.