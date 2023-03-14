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أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية
أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية
روسيا و أوكرانيا

أبو الغيط: لا نهاية قريبة للحرب الروسية الأوكرانية

الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد أن تمويل الحرب الروسية الأوكرانية سيأتي على حساب التمويل الدولي للمشاريع المستدامة ومساعدات المناطق الفقيرة

دبي - العربية.نت
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، أن الصورة قاتمة فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا أنه لا يرى نهاية قريبة لها.

وأضاف، في كلمة أمام منتدى التنمية المستدامة المنعقد في بيروت، أن الحرب "تحولت.. إلى صراع بين روسيا وجبهة غربية"، وامتدت آثار العقوبات الاقتصادية وتبعاتها إلى كافة الأقاليم دون استثناء... كما تراجعت قدرة العمل متعدد الأطراف بشكل واضح على فض النزاعات.

وحول تصريحه بعدم اقتراب نهاية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قال "لست متشائماً إذا قلت إنني لا أرى نهاية قريبة لتلك الحرب في ظل ما نرصده من استمرار الحشد لها والحديث عن استعدادات لزيادة حدة القتال مع دخول فصل الربيع وتشدد المواقف وشعور الطرفين بإمكانية تحقيق الحسم العسكري".

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وشدد أبو الغيط على أن هذه الحرب ستعوق جهود المجتمع الدولي للتعامل مع قضايا أخرى أكثر إلحاحاً وأهمية، إذ تهدد الانقسامات الحادة بين الدول وحالة الاستقطاب التي نشهدها بإضعاف الإرادة المشتركة وتوافق الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن تمويل الحرب "سيأتي على حساب التمويل الدولي للمشاريع المستدامة والمساعدات المخصصة لدعم المناطق الفقيرة التي هي في أشد الحاجة إليها".

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