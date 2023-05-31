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إيمانويل ماكرون (أ ف ب)
إيمانويل ماكرون (أ ف ب)

ماكرون يطالب الناتو بـ"ضمانات أمنية ملموسة" لأوكرانيا

براتيسلافا - (أ ف ب)
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن على الغرب أن يقدم "ضمانات أمنية ملموسة وذات مصداقية لأوكرانيا" من خلال "طموح أكبر" مما كان عليه حتى الآن.

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وقال ماكرون في منتدى "غلوبسيك" في براتيسلافا "سيكون هذا موضوع نقاشات جماعية في الأسابيع المقبلة" بحلول قمة الناتو في تموز/يوليو في فيلنيوس.

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وذكر أن أوكرانيا "اليوم تحمي أوروبا" وهي مجهزة "بمعدات عسكرية كبرى" لدرجة أنه من مصلحة الغرب "أن تكون لديها ضمانات أمنية موثوقة معنا في إطار متعدد الأطراف".

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