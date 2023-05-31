ماكرون يطالب الناتو بـ"ضمانات أمنية ملموسة" لأوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن على الغرب أن يقدم "ضمانات أمنية ملموسة وذات مصداقية لأوكرانيا" من خلال "طموح أكبر" مما كان عليه حتى الآن.

وقال ماكرون في منتدى "غلوبسيك" في براتيسلافا "سيكون هذا موضوع نقاشات جماعية في الأسابيع المقبلة" بحلول قمة الناتو في تموز/يوليو في فيلنيوس.

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وذكر أن أوكرانيا "اليوم تحمي أوروبا" وهي مجهزة "بمعدات عسكرية كبرى" لدرجة أنه من مصلحة الغرب "أن تكون لديها ضمانات أمنية موثوقة معنا في إطار متعدد الأطراف".