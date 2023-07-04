تقارير: روسيا نشرت 180 ألف جندي إضافي على الجبهات العسكرية

كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن روسيا نشرت أكثر من 180 ألف جندي في جبهتي القتال الشرقيتين الرئيسيتين، وفقًا لما ذكره سيرخي تشيرفاتي، المتحدث باسم التجمع الشرقي للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال تشيرفاتي "تم نشر أكثر من 180 ألفا من القوات الروسية في المنطقة الشرقية، حيث تعتبر جبهة ليمان-كوبيانسك أطول، وهذا هو سبب تركيز العدو لقواته هناك وفقا لوصفه".

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وأضاف تشيرفاتي في مقابلة مع وسائل الإعلام الأوكرانية يوم الاثنين، أن هناك "أكثر من 120 ألف جندي معاد" في اتجاه ليمان-كوبيانسك في الوقت الحالي.

ووصف تشيرفاتي القوات بأنها "مجموعة قوية جدًا"، وقال إنها تضمنت "وحدات هجوم جوي وآليات، ووحدات من احتياطي بارس القتالي، وقوات إقليمية وسرايا هجومية جديدة من طراز ستورم زد، ومجندين لهم سوابق جنائية"، وقال تشيرفاتي إن هناك حوالي 50 ألف جندي روسي على جبهة باخموت.

وتقع مدينتا ليمان وكوبيانسك على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال باخموت على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.

اشتباكات متكررة

وفي غضون ذلك أفاد حنا ماليار، نائب وزير الدفاع الأوكراني، بوقوع اشتباكات متكررة بالقرب من باخموت، وقال ماليار في منشور على Telegram: "الوضع يتغير بسرعة كبيرة. يمكن فقدان السيطرة على نفس المواقع واستعادتها مرتين في اليوم".

وردد الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، تعليقات ماليار في مقابلة مع صحيفة Ukrainska Pravda الأوكرانية أمس الاثنين، وقال سيرسكي: "يحاول العدو نقل الوحدات إلى أكثر الاتجاهات تهديدًا لشن هجمات مضادة، في محاولة لزعزعة استقرار الوضع والتسبب في خسائر لأوكرانيا وتعطيل الخدمات اللوجستية لقوات الدفاع".

وأشار سيرسكي إلى أن الروس "يتمسكون بشدة بالمواقع والمعاقل التي احتلتها جماعة فاغنر من قبل" في إشارة إلى قوة المرتزقة التي قادت الهجوم الروسي حول باخموت. وأوضح أن القوات الأوكرانية تمكنت من منع القوات الروسية من التحرك داخل باخموت.