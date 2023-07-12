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#الجيش_الأوكراني: تم احراز تقدم في بعض المناطق قرب #باخموت شرق البلاد #العربية #أوكرانيا
الجيش الأوكراني في بعض مناطق باخموت (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

30 غارة جوية.. أوكرانيا توجه ضربة قوية للجيش الروسي

العربية.نت
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أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم الأربعاء، تنفيذ 30 غارة جوية على مواقع انتشار القوات الروسية، وإسقاط 11 من أصل 15 مسيّرة أطلقتها روسيا خلال الليل.

وكانت روسيا قد شنت هجمات بطائرات مسيرة على كييف والمنطقة الواقعة فيها لثاني ليلة على التوالي، فيما شرعت أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني في صد الهجمات.

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وأكد رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، سيرهي بوبكو، على تليغرام، اليوم الأربعاء، أن "نظام الإنذار من الغارات الجوية مُفعّل وأنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجمات لدى اقترابها من كييف".

فيما حثت الإدارة العسكرية في كييف‭‭‭ ‬‬‬على قناتها على تليغرام المواطنين على الاحتماء في الملاجئ لحين انتهاء الغارات.

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