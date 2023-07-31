روسيا: على الغرب إدراك عدم جدوى خطة زيلينسكي للسلام

أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن لقاء السعودية حول أوكرانيا لن يكون عديم الفائدة، إذا ساعد الغرب في إدراك عدم جدوى ما تسمى "خطة الرئيس فلاديمير زيلينسكي للسلام".

"عدم جدوى خطة زيلينسكي"

وقالت زاخاروفا لوكالة "تاس": "هناك الكثير من المبادرات المقترحة، نحن على تواصل مع الشركاء، أما بالنسبة للحدث الذي تقيمه المملكة العربية السعودية، فإنه إذا ساعد الغرب على إدراك عدم جدوى "خطة زيلينسكي"، فلن يكون عديم الفائدة".

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"سنتابع اللقاء"

وكان الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أعلن، في وقت سابق، أن موسكو ستتابع اللقاء المقرر عقده في السعودية حول أوكرانيا.

روسيا ليست مدعوة

هذا، وأعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" قبل يومين، أن مسؤولين رفيعي المستوى من 30 دولة سيشاركون في اللقاء في أوائل أغسطس المقبل، إلا أن روسيا ليست في قائمة المدعوين.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن دبلوماسيين مشاركين في المناقشات، أن الاجتماع المقرر في مدينة جدة السعودية يومي 5 و6 أغسطس، سيضم مسؤولين كبارا من حوالي 30 دولة، منها كييف ودول غربية ودول نامية رئيسية من بينها الهند والبرازيل.

مشاورات مع واشنطن

يأتي ذلك، بعدما صرح مسؤول أوكراني كبير أمس الأحد، أن كييف ستبدأ مشاورات مع واشنطن هذا الأسبوع بشأن تقديم ضمانات أمنية لها ريثما تكتمل عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

والمحادثات التي أعلن عنها مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي هي متابعة لتعهدات أصدرتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بعد قمة حلف الناتو هذا الشهر في ليتوانيا بتقديم ضمانات أمنية وتنفيذها، وفق رويترز.

كما كتب أندريه يرماك على تطبيق التراسل تليغرام: "نبدأ محادثات مع الولايات المتحدة (هذا) الأسبوع".

التزامات ملموسة

وأوضح أن "الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستكون التزامات ملموسة وطويلة الأجل تضمن قدرة أوكرانيا على هزيمة العدوان الروسي وكبح جماحه في المستقبل. وستحوي آليات دعم مصاغة بوضوح"، حسب تعبيره.

كذلك أضاف أن الضمانات "ستكون سارية المفعول حتى تحصل أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي".