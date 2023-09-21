روسيا تصف مناورات الناتو بـ"العدوانية".. وبلجيكا تدعم أوكرانيا بطائرات إف-16
وزارة الخارجية الروسية أشارت في تصريحاتها إلى مناورات "ستيدفاست ديفيندر" المزمع إجراؤها العام المقبل في أوروبا
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها، اليوم الخميس، إن مناورات حلف شمال الأطلسي قرب حدود البلاد تتسم بالاستفزازية والعدوانية على نحو كبير، وتزيد من خطر وقوع حوادث.
وكانت الوزارة تشير إلى مناورات "ستيدفاست ديفيندر" المزمع إجراؤها العام المقبل في أوروبا.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن بلاده تدرس إمداد أوكرانيا بطائراتها المقاتلة من طراز إف-16.
دعم لأوكرانيا
وتستبدل بلجيكا طائراتها من طراز إف-16 بأخرى من طراز إف-35، وقالت وزارة الدفاع في وقت سابق إن طائرات إف-16 قديمة جدا بحيث لا يمكن لأوكرانيا استخدامها في المعركة، غير أن دي كرو قال إنها قد لا تزال مفيدة، على سبيل المثال في تدريب الطيارين.
وقال دي كرو لإذاعة في.آر.تي البلجيكية، أمس الأربعاء، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "طلبت من وزارة الدفاع معرفة ماهية الاستخدامات الممكنة لطائراتنا من طراز إف-16 في أوكرانيا... نحن بحاجة إلى دراسة جميع الخيارات".
وقالت النرويج والدنمارك وهولندا في الأشهر القليلة الماضية، إنها ستزود أوكرانيا بطائرات إف-16 بمجرد أن تصبح قواتها الجوية جاهزة لاستخدامها.
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