اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
دميتري ميدفيديف (أرشيفية من فرانس برس)
دميتري ميدفيديف (أرشيفية من فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

ميدفيديف يلوح بإمكانية استخدام روسيا السلاح النووي

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي قال إن محاولات أوكرانيا لتدمير منصات الإطلاق الروسية بصواريخ غربية بعيدة المدى يمكن أن تصبح سبباً لاستخدام الأسلحة النووية

العربية.نت، ووكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن محاولات أوكرانيا لتدمير منصات الإطلاق الروسية بصواريخ غربية بعيدة المدى يمكن أن تصبح سبباً لاستخدام الأسلحة النووية.

وكتب ميدفيديف في صفحته على "تلغرام"، اليوم الخميس: "تعتقد كييف أن أفضل طريقة لمحاربة روسيا هي تدمير منصات الإطلاق في جميع الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى استلمتها من الغرب.

وتسائل ميدفيديف ماذا يعني ذلك؟ واستطرد قائلاً: يعني شيء واحد فقط، إنها (السلطات الأوكرانية) تخاطر بالوقوع تحت الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 19 من أساسيات سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي: عدوان على روسيا باستخدام الأسلحة التقليدية، يهدد وجود الدولة في حد ذاته".

روسيا تعلن إسقاط 3 مسيرات أوكرانية.. وقصفها على خاركيف يطال فندقاً ويصيب 13 العرب والعالم روسيا و أوكرانيا روسيا تعلن إسقاط 3 مسيرات أوكرانية.. وقصفها على خاركيف يطال فندقاً ويصيب 13

وأشار ميدفيديف إلى أن ضرب منصات الإطلاق الروسية لا يعد دفاعا عن النفس بتاتا، ولكنه أساس مباشر وواضح لاستخدام موسكو للأسلحة النووية ضد كييف.

واختتم بقوله محذراً: "ينبغي على جميع ورثة هتلر وموسوليني وبيتان وغيرهم في أوروبا اليوم، الذين يدعمون النازيين في كييف، أن يتذكروا ذلك".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاصيل الحالة الصحية الملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان تفاصيل الحالة الصحية الملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط