ميدفيديف يلوح بإمكانية استخدام روسيا السلاح النووي

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن محاولات أوكرانيا لتدمير منصات الإطلاق الروسية بصواريخ غربية بعيدة المدى يمكن أن تصبح سبباً لاستخدام الأسلحة النووية.

وكتب ميدفيديف في صفحته على "تلغرام"، اليوم الخميس: "تعتقد كييف أن أفضل طريقة لمحاربة روسيا هي تدمير منصات الإطلاق في جميع الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى استلمتها من الغرب.

وتسائل ميدفيديف ماذا يعني ذلك؟ واستطرد قائلاً: يعني شيء واحد فقط، إنها (السلطات الأوكرانية) تخاطر بالوقوع تحت الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 19 من أساسيات سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي: عدوان على روسيا باستخدام الأسلحة التقليدية، يهدد وجود الدولة في حد ذاته".

وأشار ميدفيديف إلى أن ضرب منصات الإطلاق الروسية لا يعد دفاعا عن النفس بتاتا، ولكنه أساس مباشر وواضح لاستخدام موسكو للأسلحة النووية ضد كييف.

واختتم بقوله محذراً: "ينبغي على جميع ورثة هتلر وموسوليني وبيتان وغيرهم في أوروبا اليوم، الذين يدعمون النازيين في كييف، أن يتذكروا ذلك".