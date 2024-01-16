بلينكن يعد زيلينسكي في دافوس بمواصلة دعم أوكرانيا

تعهّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا خلال اجتماع عقده، الثلاثاء، مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رغم خلاف في الكونغرس بشأن الموافقة على تمويل جديد.

وقال بلينكن للرئيس الأوكراني لدى لقائهما في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري "نحن عازمون على مواصلة دعمنا لأوكرانيا ونتعاون بشكل وثيق مع الكونغرس لتحقيق ذلك. أعرف أن زملاءنا الأوروبيين سيقومون بالأمر ذاته".

واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نجم أول يوم مشحون بالاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في منتجع دافوس السويسري للتزلج، حيث سيتبوأ كبار المسؤولين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والشرق الأوسط وخارجها الصدارة، اليوم الثلاثاء.

وسيسعى زيلينسكي إلى الحفاظ على دفاع بلاده الطويل والمتعثر إلى حد كبير ضد روسيا في أذهان القادة السياسيين، كما تستحوذ حرب إسرائيل على غزة، التي تجاوزت 100 يوم، على الكثير من اهتمام العالم وتثير مخاوف بشأن اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

المحادثات مع رئيسي وزراء قطر والأردن سيعقبها كلمات من رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

وقام زيلينسكي، الذي بدا متحفظا في السابق بشأن مغادرة بلاده التي مزقتها الحرب، مؤخرا بجولة سريعة للسعي لحشد الدعم لقضية أوكرانيا وسط مخاوف المانحين في الغرب والمخاوف من عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب – الذي تباهى بعلاقته الجيدة مع الرئيس الروسي بوتين – إلى البيت الأبيض العام المقبل.

وتوقف زيلينسكي يوم الاثنين في العاصمة السويسرية بيرن، حيث تعهدت الرئيسة فيولا أمهيرد بأن تبدأ بلادها العمل مع أوكرانيا للمساعدة في تنظيم "قمة سلام أوكرانيا".

هذه هي مشاركة زيلينسكي الأولى بالحضور الشخصي في دافوس كرئيس بعد إلقاء كلمات عبر الفيديو عادة في السنوات السابقة، ويأمل أن يتمكن من استغلال هذا الحدث لعرض احتياجات أوكرانيا الملحة، والحفاظ على دعم الحلفاء.

وستسبق خطابه بعد الظهر جلسة "الرؤساء التنفيذيون من أجل أوكرانيا" المخصصة للمدعوين فقط في الصباح.