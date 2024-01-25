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طائرة مسيرة آيستوك
طائرة مسيرة آيستوك
روسيا و أوكرانيا

حرب المسيرات تتواصل.. أوكرانيا تسقط 11 مسيرة روسية

القوات الجوية الأوكرانية اعلنت تدمير 11 مسيرة روسية من أصل 14 استهدفت جنوب أوكرانيا بشكل أساسي ليلاً

كييف - رويترز
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فيما تتواصل حرب المسيرات الروسية الأوكرانية، قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الخميس إن روسيا أطلقت 14 طائرة مسيرة هجومية وخمسة صواريخ على أوكرانيا خلال الليل، وإن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة مسيرة.

وأضافت القوات الجوية عبر القناة الخاصة بها على تطبيق التراسل تليجرام أن روسيا استهدفت جنوب أوكرانيا بشكل أساسي.

وقال حاكم منطقة أوديسا أوليه كيبر على تليجرام إن شخصين أصيبا خلال الهجوم على المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود.

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وتابع كيبر "على الرغم من العمل الفعال والمثمر للدفاع الجوي لصد هجمات العدو، للأسف أصيبت منشأة صناعية في أوديسا وتضررت مبان سكنية وبنية تحتية مدنية".

ولم يتم التحقق من التقرير بشكل مستقل، ولم تصدر روسيا تعليقا فوريا.

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