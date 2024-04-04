روسيا تسقط 5 مسيرات أوكرانية وتستهدف خاركيف بهجمات

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أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية 5 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وتولا، وفق وزارة الدفاع الروسية، كما أطلقت موجات من طائرات شاهد المسيرة ضد مدينة خاركيف الأوكرانية خلال الليل.

وجاء في بيان للوزارة "ليلاً، تم إحباط محاولات قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام المُسيرات ضد أهداف على أراضي روسيا".

وأضاف البيان: " دمرت وسائط الدفاع الجوي المناوبة 5 مُسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود (3 مُسيرات) وتولا (مُسيرتين)".

قتلى وجرحى

وأطلقت القوات الروسية موجات من طائرات شاهد المسيرة ضد مدينة خاركيف الأوكرانية خلال الليل، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 12 آخرين، حسب ما قال الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف.

وهاجمت روسيا ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بما لا يقل عن 15 طائرة غير مأهولة، أسقط الدفاع الجوي بعضها.

وقُتل ثلاثة من رجال الإنقاذ عندما قصفت روسيا مبنى متعدد الطوابق لحقت به أضرار في ضربة سابقة، فيما أصيب ستة أشخاص في ذلك الموقع، وأصيب مبنى آخر مكون من 14 طابقا بطائرة مسيرة، مما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 69 عاما.

وأصبحت خاركيف هدفا متكررا للقوات الروسية في الأسابيع الأخيرة. تقع المدينة الشرقية بالقرب من الحدود مع روسيا وقد تعرضت للقصف بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.

كان الهجوم الصاروخي الضخم الأخير، الذي كان يهدف إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبنية الأساسية للطاقة في أوكرانيا، سبباً في إغراق معظم مدينة خاركيف في الظلام، ولا يزال الوضع هناك في طور الاستقرار.

وكتب دميترو لوبينيتس، رئيس حقوق الإنسان في أوكرانيا، على موقع تليغرام ردا على الهجوم: "كل مظهر من مظاهر الإرهاب الروسي يثبت مرة أخرى أن الدولة الإرهابية تستحق شيئا واحدا فقط – المحكمة".

وعلى صعيد متصل، قالت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، اليوم الخميس، إن خط كهرباء عالي الجهد يغذي المحطة التي تحتلها روسيا في أوكرانيا تعطل.

وذكرت ‭ ‬الإدارة الخاضعة لموسكو على تليغرام أنه يجري التحقيق في أسباب الانقطاع الذي لم يسبب أي تغيير في مستوى الإشعاع.

والمحطة ليست قيد التشغيل ولكنها تعتمد على الطاقة الخارجية للحفاظ على برودة المواد النووية.