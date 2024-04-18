بعد مقتل 18 بضربة روسية.. أوكرانيا تحبط هجوماً جديداً وتسقط 13 مسيرة

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قال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 13 طائرة مسيرة تمثل كل الطائرات المسيرة التي استخدمتها روسيا الليلة الماضية في هجوم شنته على سبع مناطق.

وذكر حاكم منطقة إيفانو فرانكيفسك بغرب أوكرانيا في وقت سابق من اليوم الخميس أن الهجوم استهدف البنية التحتية الحيوية في المنطقة، وأن الحطام أدى إلى إشعال حرائق.

وعلى صعيد متصل، أعلن عمدة مدينة فورونيج الروسية، فاديم كستينين، عن تضرر 9 منازل جراء هجوم طائرات مسيرة على المدينة مساء أمس 17 أبريل.

وكتب كستينين في منشور عبر "تلغرام" اليوم الخميس: "نواصل تفتيش المنطقة وتحديد الأضرار التي لحقت بالمنازل الخاصة وذلك بناء على تعليمات حاكم المقاطعة ألكسندر غوسيف".وأضاف عمدة المدينة: "خلال الصباح، تم رصد أضرار لحقت بتسعة منازل وسيارة واحدة، لم تكن هناك حرائق، وفي حال احتاج المواطنون إلى سكن مؤقت فسنقوم بتأمينه، أما الأضرار فهي بدرجات متفاوتة.. ونواصل العمل".

وأكد كستينين أن السلطات ستقدم المساعدة للمواطنين الذين تضررت منازلهم خلال الهجوم.واختتم بقوله "سنساعد سكان البلدة دون قيود أو شروط، بنقل الحطام وترميم كل شيء، لدينا جميع الإمكانيات وقد تم وضع الآلية (لتحقيق ذلك)".

أكبر هجوم بعدد القتلى

هذا وقال مسؤولون اليوم الخميس إن عدد القتلى جراء هجوم جوي روسي على مدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا ارتفع إلى 18، بينما أصيب 78 شخصا آخرون عندما سقطت ثلاثة صواريخ على وسط المدينة.

وألحق الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء أضرارا بالبنية التحتية في المدينة، وهو أكبر هجوم تشنه روسيا من حيث عدد القتلى منذ أسابيع، ودفع كبار المسؤولين الأوكرانيين إلى الدعوة للحصول على دعم إضافي من الدفاعات الجوية.

وقال فياتشيسلاف تشاوس، حاكم المنطقة التي تضم مدينة تشيرنيهيف، عبر تطبيق تليغرام إن عمليات البحث والإنقاذ انتهت صباح اليوم الخميس.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين في الحرب التي دخلت الآن عامها الثالث.