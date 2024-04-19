أوكرانيا: إسقاط قاذفة استراتيجية روسية بعيدة المدى

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أعلن الجيش الأوكراني، الجمعة، إسقاط قاذفة استراتيجية روسية بعيدة المدى استخدمت لإطلاق صواريخ كروز على مدن في أنحاء البلاد، في تطور هو الأول من نوعه الأولى منذ الغزو الروسي.

وقال الجيش في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي "للمرة الأولى، دمرت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لسلاح الجو بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قاذفة استراتيجية بعيدة المدى من طراز تي يو-22 إم3".

وعلى الجانب الروسي، تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عملية تنفيذ حجوزات وزارة الدفاع في أحد مصانع المجمع الصناعي العسكري بمقاطعة أومسك الروسية، التي تنتج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة.

وجاء في البيان الصادر عن الدفاع الروسية، اليوم الجمعة: "قام وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، بتفقد عملية تنفيذ حجوزات وزارة الدفاع في إحدى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في مقاطعة أومسك، التي تنتج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة". وبحسب البيان، أوعز شويغو، أثناء زيارته للمجمع الصناعي العسكري بمضاعفة إنتاج الدبابات من طراز "تي -80 بي في إم".

وأكدت وزارة الدفاع تجهيز الدفعة التالية من الدبابات لشحنها إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، مشيرة إلى أن الدبابات تم تحميلها على منصات السكك الحديدية، وهي جاهزة للإرسال إلى منطقة العملية العسكرية. ونقل البيان عن شويغو قوله: "عندما أطلقنا برنامجاً كبيراً لإنشاء حماية إضافية للدبابات، كنا نبحث عن متعددات المعادن والحلول التقنية، وتمكنا من إنجاز جميع المهام، والآن هناك حاجة إلى مضاعفة وتيرة الإنتاج". وفي سياق متصل، أصدر الوزير الروسي، تعليمات بتنظيم عمليات تسليم إضافية لأنظمة حماية الدبابات إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتابع البيان "أكد وزير الدفاع الروسي على ضرورة تنظيم عمليات تسليم إضافية لأنظمة حماية الدبابات إلى الوحدات التي تقوم بتنفيذ المهام في منطقة العملية العسكرية الخاصة". وأشار البيان نقلاً عن شويغو: "هناك حاجة إلى مضاعفة إنتاج مجموعات الحماية الإضافية بشكل كبير لتركيبها على المركبات المشاركة في العمليات القتالية وإرسالها إلى الألوية المختصة بالصيانة في ساحة المعركة". كما تفقد الوزير الروسي مسار العملية التعليمية في معهد أومسك لهندسة السيارات والمدرعات، وتم إبلاغ شويغو أن الطلاب، في إطار تدريبهم العملي، يشاركون في إصلاح وصيانة المركبات المدرعة للوحدات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.