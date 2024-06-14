سبقه تحذير من هجوم صاروخي.. دوي انفجار قرب كييف

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تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، وفي آخر التطورات الميدانية سُمع صوت انفجار دوى في أنحاء منطقة خارج العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الجمعة، بعد انطلاق صفارات إنذار وتحذيرات من الجيش من هجوم صاروخي روسي محتمل.

وأوضح رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو "قوات الدفاع الجوي تعمل في منطقة كييف. ابقوا في ملاجئكم! خطر الصواريخ مستمر".

ولم يتضح ما إذا كان الانفجار يشير إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت هدفا. ونقلت هيئة البث العامة الأوكرانية (ساسبيلن) عن سكان قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات في منطقة خميلنيتسكي غرب كييف.

وبعد انطلاق صفارات الإنذار، قالت القوات الجوية إن صواريخ بعيدة المدى أطلقت على منطقة خميلنيتسكي وطلبت من سكان كييف الاحتماء. وأعلن الجيش بعد ذلك انتهاء حالة التأهب للغارات الجوية، لكن لم ترد معلومات رسمية أخرى.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 87 مُسيرة فوق مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية، 70 منها فوق مقاطعة روستوف.

وجاء في بيان صدر صباح اليوم الجمعة، عن وزارة الدفاع الروسية " الليلة الماضية، أنه تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام المُسيرات على أهداف ضد روسيا".

وأوضحت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت مُسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأخريين فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و6 مسيرات فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و6 أخرى فوق أراضي مقاطعة كورسك، و70 مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، بالإضافة إلى مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم".

وأعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، فجر اليوم الجمعة، عن تصدي الدفاعات الجوية الروسية لهجوم واسع النطاق تشنه الطائرات المسيرة في مقاطعة روستوف، وبحسب المعلومات الأولية دون وقوع إصابات.

وكتب غولوبيف، في حسابه الرسمي على "تلغرام": أن "قوات الدفاع الجوي نجحت في صد هجوم واسع النطاق بطائرات بدون طيار على أراضي مقاطعة روستوف".

وأضاف "تم تدمير الطائرات بدون طيار في عدة تجمعات سكنية في المنطقة، وبحسب المعلومات الأولية دون وقوع ضحايا، ويجرى التأكد من العواقب على الأرض".