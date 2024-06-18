أوكرانيا تهاجم مناطق روسية بالمسيرات.. وحريق بمستودعات نفط

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فيما تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن اندلاع حريق في خزان للمنتجات البترولية في روستوف نتيجة هجوم مسيرات أوكراني.

وجاء في بيان الوزارة: "وفقا للبيانات التشغيلية، تبلغ مساحة الحريق 5 آلاف متر مكعب".

وأكد البيان الذي نقلته وكالة "تاس" للأنباء، أنه لا توجد أي إصابات، مشيرا إلى أنه تم إرسال سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، لافتاً إلى أنه: "في المجموع، 73 شخصا يعملون على إخماد النار، وتشارك 21 وحدة من الإطفاء".

وقبل ذلك، قال حاكم منطقة روستوف بجنوب روسيا إن مستودعات نفط اندلعت فيها نيران بعد هجوم بطائرة مسيرة، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، في بلدة آزوف التابعة للمنطقة.

وكتب فاسيلي غولوبيف على تطبيق "تلغرام": "تشير البيانات الأولية إلى عدم وقوع إصابات"، حسب وكالة "رويترز".

ولم يذكر غولوبيف هوية الطائرة المسيرة المهاجمة، غير أن أوكرانيا دأبت على مهاجمة منشآت في بلدات ومدن روسية بواسطة الطائرات المسيرة.

وعلى صعيد متصل، هاجم الجيش الأوكراني أكثر من 10 بلدات وقرى في منطقة كورسك الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون إصابة أحد، وفقا لما نشره القائم بأعمال حاكم المنطقة أليكسي سميرنوف على قناته على تطبيق تلغرام، بحسب ما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحسب سميرنوف، قامت أنظمة الحرب الإلكترونية في المناطق الحدودية بالتشويش على 12 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال اليوم الماضي.

ودمرت الهجمات الأوكرانية خطوط الكهرباء في قرية كراسنوكتيابرسكي، كما تركت قريتي فولفينو وفولفينسكي في منطقة غلوشكوفو بدون كهرباء.

وذكر القائم بأعمال حاكم كورسك في مدونته إن أعمال الإصلاح ستبدأ عندما يسمح الوضع بذلك.