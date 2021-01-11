.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حكومة اليمن تطالب المجتمع الدولي بتصنيف الحوثي "منظمة إرهابية" 

عبد الملك الحوثي يخطب في أنصاره
عبد الملك الحوثي يخطب في أنصاره (أرشيفية)
اليمن والحوثي

حكومة اليمن تطالب المجتمع الدولي بتصنيف الحوثي "منظمة إرهابية" 

اعتبر الإرياني، تصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، "انتصارا لدماء مئات الآلاف من ضحايا جرائمها"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، الاثنين، المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ ذات الخطوة الأميركية عبر تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" وإدراج قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، لوقف الأنشطة الإرهابية وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما دعت كافة الدول العربية للمبادرة بإعلان ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" باعتبارها رأس حربة للمشروع التوسعي الإيراني، وإدراكا لحجم الخطر الذي تمثله على الأمن القومي العربي وأمن واستقرار المنطقة، ودعما لجهود الدولة والشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب‏.

واعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في بيان، إعلان الخارجية الأميركية تصنيف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران منظمة إرهابية وإدراج ثلاثة من قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، "خطوة تضع ميليشيا الحوثي في مكانها الطبيعي إلى جانب المنظمات الإرهابية"، بعد أن أوغلت في دماء اليمنيين وقوضت الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وقادت لأكبر مأساة إنسانية في تاريخ البشرية.

واعتبر الإرياني، تصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، "انتصارا لدماء مئات الآلاف من ضحايا جرائمها وانتهاكاتها، وضمانا لعدم الإفلات من العقاب‏، وتلبية لمطالب ملايين اليمنيين الذين أطلقوا حملات شعبية مطالبين بصوت واحد تصنيف الحوثي جماعة إرهابية".

15 سبباً وجيها لاستعمال العسل في العناية بالبشرة والشعر العربية ستايل 15 سبباً وجيها لاستعمال العسل في العناية بالبشرة والشعر

وتوقع أن هذه الخطوة سيكون لها أثر كبير في الحد من جرائم ميليشيا الحوثي التي يدفع ثمنها المدنيون ووقف الأنشطة الإرهابية التي تستهدف الأمن الإقليمي والمصالح الدولية وحصر عمليات تهريب الأسلحة والخبراء الإيرانيين، وإجبارها للرضوخ للسلام، وإنهاء المعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين بمناطق سيطرتها‏، وفق تعبيره.

ولفت وزير الإعلام اليمني إلى تصاعد الإرهاب الحوثي منذ وصول الضابط في فيلق القدس الإيراني المدعو حسن إيرلو، وبلغ ذروته مع جريمة استهداف مطار عدن الدولي‏.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد