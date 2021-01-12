.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مجلس التعاون الخليجي يرحب بتصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية

عناصر من الحوثيين (أرشيفية)

مجلس التعاون الخليجي يرحب بتصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية

الأمين العام للمجلس: أتطلع لأن يسهم ذلك التصنيف في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي وداعميها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الولايات المتحدة تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية".

وقال الحجرف الثلاثاء "إن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية هو لمواجهة إصرارها المستمر وتمسكها بالخيار العسكري لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

الكويت: الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الحكومة الخليج العربي الكويت: الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الحكومة

كما أضاف أنه يتطلع لأن يسهم ذلك التصنيف في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي وداعميها، مشدداً على أن دول مجلس التعاون حريصة على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان أعلن، الاثنين، أن بلاده قررت تصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية".

وقال بومبيو في بيان، إن التصنيف يهدف إلى "محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".

كما لفت إلى أن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنية تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.

إلى ذلك، أضاف أنه يهدف إلى وضع عبدالملك الحوثي وعبدالخالق بدر الدين الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد