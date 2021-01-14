.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

العثور على لغم بحري إيراني من نوع "صدف" غربي اليمن

العثور على لغم بحري في اليمن
اليمن والحوثي

العثور على لغم بحري إيراني من نوع "صدف" غربي اليمن

تم التعامل معه وتفكيكه وتفجيره من قبل فريق مختص

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

عثرت هندسة القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، على لغم بحري زرعته الميليشيات الحوثية الإرهابية في مياه البحر الأحمر غربي البلاد.

وأفاد مصدر عسكري في الفرق الهندسية، أن دورية من وحدة الهندسة تلقت بلاغاً عن جسم غريب جرفته الأمواج إلى قرب اللسان البحري في منطقة غليفقة، وسرعان ما تم التعامل معه وتفكيكه وتفجيره من قبل فريق مختص.

ولفت المصدر، بحسب بيان نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أمس الأربعاء، إلى أن هذه النوعية من الألغام البحرية مختلفة الأحجام زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية ضمن الأجندة الإيرانية لتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.

مسؤول أممي يحث أميركا على العدول عن تصنيف الحوثي تنظيماً إرهابياً اليمن اليمن والحوثي مسؤول أممي يحث أميركا على العدول عن تصنيف الحوثي تنظيماً إرهابياً

وفي السياق، أوضح ركن الهندسة في المقاومة الوطنية بالقوات المشتركة المهندس محمد ثامر حزام، أن اللغم البحري صناعة إيرانية نوع صدف يعمل بالاصطدام.

وأكد في تصريح صحافي، أن قوارب الصيادين أو السفن معرضة لخطر هذه الأنواع من الألغام الإيرانية.

وأوضح أن هذا اللغم يعد الثاني والعشرين من نوعه الذي عثرت عليه وأتلفته هندسة القوات المشتركة، فضلا عن عشرات الألغام المماثلة عثرت عليها بقية الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة والعاملة في الساحل الغربي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد