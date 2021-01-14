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داخلية اليمن: خبراء من إيران ولبنان وراء صواريخ الحوثيين

من مطار عدن يوم 30 ديسمبر 2020
من الهجوم على مطار عدن في 30 ديسمبر
اليمن والحوثي

داخلية اليمن: خبراء من إيران ولبنان وراء صواريخ الحوثيين

أوضحت الوزارة أن "الصواريخ التي ضربت مطار عدن أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين"

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، الخميس، أن "نظام إطلاق الصواريخ لدى الحوثيين يقف وراءه خبراء إيرانيون ولبنانيون".

وأكدت الوزارة أن "الصواريخ التي استهدفت مطار عدن باليستية، وهي ذات الصواريخ التي ضربت رئاسة الأركان في مأرب".

وكشفت الداخلية اليمنية أن "الصواريخ التي استهدفت مطار عدن أطلقت من مسافة نحو 100 كيلومتر".

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وأوضحت الوزارة أن "الصواريخ التي ضربت مطار عدن أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين".

وضرب هجوم إرهابي مطار عدن، في 30 ديسمبر، لحظة وصول طائرة تقل الحكومة الجديدة إلى المطار، وفيما نجا جميع من كان على متن الطائرة، قتل 26 شخصاً وأصيب حوالي 110 آخرين، بينهم مسؤولون حكوميون وإعلاميون وعاملون في المطار ومسافرون كانوا بانتظار رحلتهم إلى القاهرة.

وتعرض المطار لهجوم إرهابي بثلاثة صواريخ، أحدها انفجر في الصالة الرئيسية للمطار، وآخر في مدرج المطار، وثالث في المكان الذي كان قد خصص لعقد المؤتمر الصحافي لرئيس الحكومة.

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