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حكومة اليمن: جماعة الحوثي الإرهابية تتحدى المجتمع الدولي

رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبد الملك
رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبد الملك
اليمن والحوثي

حكومة اليمن: جماعة الحوثي الإرهابية تتحدى المجتمع الدولي

أكدت الحكومة "وقوف اليمن حكومة وشعبا مع السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها"

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العربية.نت - أوسان سالم 

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اعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية إطلاق ميليشيا الحوثي 3 طائرات مفخخة باتجاه السعودية، بعد يوم واحد من انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي، يؤكد "تحدي هذه الجماعة الإرهابية للمجتمع الدولي وإخلالها بأمن واستقرار المنطقة".

وقالت إن "الميليشيا الحوثية لا تؤمن بالسلام، وقرارها بيد إيران لإذكاء الصراع واستمرار الحرب بما يزيد من معاناه الشعب اليمني".

وعبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، مساء الجمعة، عن إدانتها واستنكارها بشدة إطلاق الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، 3 طائرات مسيرة بدون طيار (مفخخة) من محافظة الحديدة باتجاه السعودية.

وأكدت الحكومة "وقوف اليمن حكومة وشعبا مع السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها، وتأييد كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب بكافة أشكاله".

وجددت موقف اليمن الثابت والرافض للأعمال العدوانية والإرهابية والتي تشكل تهديداً خطيراً ليس فقط على المملكة، وإنما على أمن واستقرار المنطقة.

وكررت مطالبتها بأهمية تصنيف الميليشيا الحوثية كمنظمة إرهابية أجنبية، ومن يقف وراءها بالمال والسلاح عن هذه الأعمال الإرهابية، والتي تعيق العملية السياسية في اليمن، وتنشر الإرهاب والخراب في المنطقة بشكل عام.

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، الجمعة، اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقت باتجاه المملكة من قبل ميليشيا الحوثي.

وقال التحالف إن الحديدة هي مركز انطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية، مشيرا إلى استمرار انتهاك الميليشيا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية ستوكهولم.

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