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معين عبدالملك: تصنيف الحوثي "إرهابية" لن يؤثر على المواطنين

رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبد الملك
رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبد الملك

معين عبدالملك: تصنيف الحوثي "إرهابية" لن يؤثر على المواطنين

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العربية.نت - أوسان سالم 

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دافع رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الجمعة، عن قرار الولايات المتحدة بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية.

ودعا عبدالملك إلى عدم الرضوخ "لابتزاز الحوثيين حول مسألة المساعدات"، لأن الجماعة في الأساس حسبما قال "كانت قد استولت عليها ومنعت إيصالها لمستحقيها، وبالتالي فإن الرضوخ للحوثيين يعطي رسالة سلبية، ويشجعهم على استخدام اليمنيين كرهائن".

رئيس الحكومة اليمنية الشرعية معين عبدالملك
رئيس الحكومة اليمنية الشرعية معين عبدالملك

وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى أن الحوثيين كانوا يريدون بهجماتهم الصاروخية المروعة نهاية الشهر الماضي، استهداف الطائرة التي كانت تقل حكومته عقب هبوطها في مطار عدن الدولي.

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وأوضح أن الطائرة هبطت في مدرج آخر، قبل أن تسقط الصواريخ على المدرج رقم 1 الذي كان مخططا الهبوط فيه، إضافة إلى صالة الانتظار.

وأضاف أن شظايا الصواريخ التي جرى جمعها من الموقع هي نفس شظايا الصواريخ التي أُطلقت على مأرب في وقت سابق، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها.

وكان معين عبدالملك يتحدث في مؤتمر صحافي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نسق له برنامج "اليمن في الإعلام الدولي" التابع لمركز صنعاء للدراسات، بحسب ما نقلته منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.

وأضاف رئيس الحكومة اليمنية، أن هجوم عدن، رفع سقف التحديات، باتجاه الضغط لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، ومسؤولة عن عدد كبير من الانتهاكات التي طالت المدنيين منذ ستة أعوام.

وأكد أن حكومته وضعت آليات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، عقب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ولمواجهة تداعيات العقوبات التي من المتوقع سريانها على المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، قائلا إن القرار لا يؤثر على المواطنين، بل يتعمد جماعة الحوثيين.

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