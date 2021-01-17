.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اليمن.. مقتل مسنة وإصابة طفل بنيران الحوثي في الحديدة

IMG-20210117-WA0064-780x405

اليمن.. مقتل مسنة وإصابة طفل بنيران الحوثي في الحديدة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سال

نشر في: آخر تحديث:

قتلت امرأة مسنة وأصيب رجل وطفل بنيران ميليشيا الحوثي الإرهابية، الأحد، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

واستهدفت الميليشيا الحوثية، فاطمة منصور علي (50 عاما) في مدينة حيس، برصاصة أودت بحياتها، وجرح الطفل عبدالرحمن زايد (10 أعوام)، كما أصابت نيرانها مواطنا في الدريهمي إلى جوار منزله.

جثث مشنوقة ونهب وقصف بالمدفعية.. جرائم الحوثي في تعز اليمن جثث مشنوقة ونهب وقصف بالمدفعية.. جرائم الحوثي في تعز

كما قالت مصادر محلية، إن المواطنة المسنة فاطمة منصور، من أهالي مدينة حيس، جنوبي الحديدة، قتلت إثر إصابتها بطلقة نارية حوثية في البطن، جعلتها تفارق الحياة على الفور.

وأصيب طفل برصاص ميليشيا الحوثي في مدينة حيس، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الميليشيا بحق المدنيين.

من جانبه، ذكر مصدر طبي في مستشفى الخوخة، أن الطفل عبدالرحمن زايد من أهالي حيس، أصيب برصاص ميليشيا الحوثي في قدمه اليمنى.

وأضاف أن الفرق الطبية قدمت للطفل العلاج والإسعافات الأولية، ليتم تحويله إلى مستشفى أطباء بلا حدود لاستكمال العلاج اللازم.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من ارتكاب الميليشيا الحوثية جريمة مماثلة في الدريهمي، أدت إلى إصابة المواطن عبدالله أحمد بجانب منزله.

هذا وتواصل ميليشيا الحوثي انتقامها من المواطنين وارتكاب جرائمها الإنسانية، بعد الخسائر الفادحة التي تلقتها على أيدي القوات المشتركة في جبهات القتال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد