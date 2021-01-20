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اليمن.. خسائر حوثية في كمين بالبيضاء وغارات للتحالف بالجوف

الجيش اليمني جبهة نهم شرق صنعاء
آلية للجيش اليمني
اليمن والحوثي

اليمن.. خسائر حوثية في كمين بالبيضاء وغارات للتحالف بالجوف

مدفعية الجيش استهدفت مواقع وتحصينات للميليشيات في جبل البرك جنوب شرقي جبل صوران

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم 

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أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء الثلاثاء، سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع شمال محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وأفاد الجيش اليمني في بيان أن كمينا محكما نفذه الجيش الوطني جنوب جبل صوران بجبهة ناطع، أوقع مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية، وأسفر عن مصرع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية وجرح آخرين.

أفراد من الجيش اليمني
أفراد من الجيش اليمني

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت مواقع وتحصينات للميليشيات في جبل البرك جنوب شرقي جبل صوران، وأسفر أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

إلى ذلك، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، بعدة غارات جوية آليات تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة الجوف.

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وشنت مقاتلات التحالف ثلاث غارات جوية استهدفت طاقمين وعربة تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة دحيضة، شرق الحزم، مركز محافظة الجوف.

وتزامنت الغارات مع اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش اليمني ضد عناصر الميليشيات الحوثية، في عدد من جبهات الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة للميليشيا، بحسب الموقع الرسمي للجيش اليمني.

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