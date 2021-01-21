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خارجية اليمن: تصنيف الحوثي جماعة إرهابية يخدم السلام

Armed Houthi followers ride on the back of a truck outside a hospital in Sanaa, Yemen April 8, 2020. Picture taken April 8, 2020. REUTERS/Khaled Abdullah
عناصر حوثية - أرشيفية

خارجية اليمن: تصنيف الحوثي جماعة إرهابية يخدم السلام

وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك: الأزمة الإنسانية في البلاد نتيجة تعنت الحوثيين وغياب الضغط الدولي عليهم

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العربية. نت - أوسان سالم

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أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، الخميس، أن القرار الأميركي لإدراج جماعة الحوثي بقائمة الإرهاب "بداية لتصحيح مسار التعامل مع هذه الميليشيات لخدمة السلام".

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وقال في اتصال مرئي مع المبعوث الخاص للأمين العام المتحدة، مارتن غريفثس، "إن ما نعانيه اليوم من أزمة إنسانية هو نتيجة لتعنت الميليشيات الحوثية التي لم تواجه أي ضغط دولي على مدى ست سنوات يدفعها للتخلي عن نهج العنف والإرهاب والانخراط في السلام".

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد جرى التباحث حول تحديات عملية السلام في اليمن بعد الهجوم الإرهابي للميليشيات الحوثية على مطار عدن الدولي وترحيب الحكومة اليمنية بقرار الإدارة الأميركية لإدراج جماعة الحوثي بقائمة الإرهاب.

تسهيل العمل الإنساني

وتطرق بن مبارك، إلى جهود الحكومة للتخفيف من أية آثار محتملة على الوضع الإنساني وحرص الحكومة على عدم تضرر الأعمال الإنسانية والإغاثية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي لوضع الآليات المناسبة لتسهيل العمل الإنساني وضمان التخفيف من أية آثار محتملة، وتكليف فريق فني مصغر للتواصل مع الجانب الأميركي في هذا الشأن.

كما أكد وزير الخارجية اليمني، أن حكومته ستظل شريكاً فاعلاً في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، مجدداً استمرار مكتبه بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تقدم في المسار السياسي وصولا لتحقيق السلام المنشود.

منظمة إرهابية

وفي 11 يناير الجاري، أعلنت الخارجية الأميركية، عن عزمها تصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن منظمة إرهابية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان، إن التصنيف يهدف إلى "محاسبة (الحوثيين) على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".

وقال بومبيو، في البيان، إن الخارجية ستخطر الكونغرس بنية تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.

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