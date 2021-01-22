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التحالف: اعتراض زورق حوثي مفخخ جنوب البحر الأحمر

مركب صيد في البحر الأحمر قبالة الحديدة (أرشيفية- فرانس برس)

التحالف: اعتراض زورق حوثي مفخخ جنوب البحر الأحمر

إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت الميليشيات الحوثية تنفيذهما

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دبي- العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت الميليشيات الحوثية تنفيذهما، اليوم الجمعة.

وأوضح أنه تم اعتراض وتدمير زورق حوثي مفخخ جنوب البحر الأحمر.

كما أشار إلى تدمير طائرة حوثية مفخخة كانت متجهة نحو السعودية، صباحا.

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يشار إلى أن التحالف والحكومة اليمنية أكدا مرارا أن انتهاكات الحوثي تشكل خطرا على الملاحة الدولية. كما حذرا مرارا من محاولة الميليشيات استهداف المدنيين، مؤكدا في الوقت عينه أنه ماضٍ في ردع جرائم الميليشيات الإرهابية.

وقبل أسبوع، أعلن التحالف أيضاً اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقت باتجاه المملكة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية. ونبه في حينه إلى أن الحديدة باتت مركز انطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية، مشدداً على استمرار انتهاك الميليشيا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية ستوكهولم.

يذكر أن تقريرا لمجلة نيوزويك الأميركية كان أفاد قبل أيام بأن إيران نشرت درون من طراز "شهيد-136" التي يطلق عليها أيضا "الطائرات الانتحارية" في محافظة الجوف شمال اليمن.

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