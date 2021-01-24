قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الاثنين، على حسابه في "تويتر" إن "مليشيا الحوثي جندت أكثر من 30,000 طفل اقتادتهم من مدارسهم ومنازلهم إلى دورات لتسميم عقولهم بشعارات الموت والأفكار الإرهابية المتطرفة، وألقت بهم بلا رحمه في جبهات القتال وأعادتهم لذويهم في صناديق فارغة قربانا لأسيادها في طهران وتنفيذ مخططاتهم التخريبية".

جندت مليشيا الحوثي أكثر من 30.000 طفل اقتادتهم من مدارسهم ومنازلهم الى دورات لتسميم عقولهم بشعارات الموت والأفكار الارهابية المتطرفة، وألقت بهم بلا رحمه في جبهات القتال واعادتهم لذويهم في صناديق فارغة قربانا لاسيادها في طهران وتنفيذ مخططاتهم التخريبية

#HouthiTerrorismInYemen pic.twitter.com/6TAjlIMhq3 — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 24, 2021

من جهتها، قالت منظمة حقوقية إنها رصدت أكثر من 950 انتهاكاً طالت العملية التعليمية في اليمن، والتي تشهد عجزًا وتراجعًا مستمرين بسبب الحرب وتصاعد حالة الاستقطاب السياسي والمذهبي.

وأوضحت المنظمة في بيان، الأحد، أن الانتهاكات التي تم تسجيلها تشمل فرض جبايات مالية على الطلاب، ومداهمة واقتحام مدارس، وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية، إضافة لنهب المدراس وإغلاقها وتغيير أسماء المدارس بأسماء رموز دينية لجماعة الحوثي.

وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم والذي يوافق يوم 24 يناير من كل عام، أنها رصدت أرقاما مقلقة خلال السنوات الماضية حول الانتهاكات التي طالت العملية التعليمة في اليمن، والتي كان لها التأثير في تردي جودة التعليم في كثير من المناطق، خاصة المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه اليمنيين ومنح الأطفال الفرصة الكاملة في الحصول على حقهم من التعليم بعيدًا على النزاعات الداخلية وخطابات الكراهية والتفرقة العنصرية.

وأشارت المنظمة إلى أن العملية التعليمية اليمنية والتي تشمل "المؤسسات التعليمية، والطلبة والمعلمين" في اليمن أضحت في حدها الأدنى في العديد من المناطق، ومنعدمة في مناطق أخرى، حيث يعاني مئات الطلاب من صعوبة في تلقي دروسهم التعليمية.

كما أكدت المنظمة الحقوقية أن الحرب قضت على عدد كبير من مقومات من البنية الأساسية للتعليم، المتمثلة بالمدارس وملحقاتها كالإدارات التعليمية والتي أصبحت خارج نطاق العمل.

تسييس التعليم

وبينت "سام" أنها رصدت خلال الأعوام 2017، 2018، 2019، انتهاكات جسيمة بحق التعليم، وأبرزها انتهاك الحق في اختيار المناهج المناسبة، حيث عمدت جماعة الحوثي إلى تسيس التعليم وصبغ المناهج والبرامج التعليمية بصبغه عقائدية مذهبية، شكلت تهديدًا على براءة الطفولة.

وأضافت: "كما مثلت خطورة كبيرة على التقارب الاجتماعي في اليمن بسبب الأفكار المذهبية المنشورة في مناهج تلك الجماعة، والتي تسعى إلى تمجيد فكر الجماعة والتعبئة للقتال وإلغاء الآخر".

وأفادت المنظمة الحقوقية أنها رصدت تعميم الشعارات السياسية لجماعة الحوثي على المدارس، وتلقين الطلاب أناشيد خاصة بالجماعة إضافة لإقامة نشاطات ومناسبات دينية ذات توجهات عقائدية خلافية، والتي تساهم في التأثير على الطلاب وجذبهم إلى ساحات القتال.

كما وثقت المنظمة في هذا الصدد نزول اللجان المسؤولة عن زيارة المدارس، خصوصا الحكومية، لإلقاء محاضرات ذات مضامين دعائية طائفية للجماعة والترويج لانتصاراتها العسكرية، إلى جانب مهاجمة خصومها الذي يُحسبون، في تلك المحاضرات على (أميركا وإسرائيل).

وأضاف البيان: "لكن النقطة الأخطر في هذا المجال هي قيام موالين للحوثي بأنشطة داخل المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، للتأثير على زملائهم، وترغيبهم في أفكارها المتطرفة، أو في الالتحاق بجبهات القتال".

ووجدت المنظمة من خلال الرصد أن عددا كبيرا من الطلاب الذين التحقوا بالمراكز الصيفية أو بجبهات القتال الحوثية، وقعوا ضحية لزملائهم الذين تلقوا دورات خاصة حول طرق ووسائل الاستقطاب، وتم تزويدهم بمواد سمعية وبصرية مناسبة لأعمار المستهدفين.

وذكرت المنظمة أن التدخل الأحادي بالمناهج الدراسية من قبل جماعة الحوثي في المناطق التي تقع تحت سيطرتها وفرض برامج عقائدية تساهم في تشبع الطفل بإيدلوجية قتالية متطرفة، وتجعله سهل الانقياد، والتحول إلى وقود لهذه الحرب، حيث بلغت الانتهاكات الخاصة باقتحام المدارس خاصة في أمانة العاصمة وذمار وعمران وحجة أكثر من 300 حادثة اقتحام إضافة لإقامة فعاليات مذهبية في كثير من الأحيان دون الحصول على إذن أو موافقة إدارة المدراس التي أصبحت تخشى سطوة المشرفيين الحوثيين.

وطالبت المنظمة، المجتمع الدولي بضرورة التدخل وتمكين الأطفال اليمنيين من ممارسة حقهم في الحصول على التعليم أسوة بباقي أطفال وطلاب العالم. مشددة على أهمية التحرك الفعلي والعمل على إيقاف ممارسات جماعة الحوثي وتقديم الضمانات الكفاية لتمتع الطلبة اليمنيين بحقوقهم الكاملة.

وأضافت، في بيانها، أن تلك الانتهاكات "كان لها التأثير في تردي جودة التعليم في كثير من المناطق، خاصة المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي".