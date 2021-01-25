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اليمن.. ترند عالمي لتأييد قرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية

عنصران تابعان لميليشيا الحوثي "أرشيفية"
اليمن والحوثي

اليمن.. ترند عالمي لتأييد قرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية

شارك في الحملة آلاف اليمنيين الذين نشروا قصصا وتسجيلات، ومقاطع فيديو من سجل صادم بالانتهاكات

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العربية. نت - أوسان سالم 

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انطلقت، مساء الأحد، حملة تغريدات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، هي الأكبر في اليمن، لتأييد قرار واشنطن تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية.

وشارك في الحملة آلاف اليمنيين الذين نشروا قصصا وتسجيلات، ومقاطع فيديو من سجل صادم بالانتهاكات التي وثقت جرائم ميليشيا الحوثي ضد المدنيين منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعال الحرب بدعم إيراني أواخر العام 2014.

وتصدر هاشتاغ ‎#HouthiTerrorismInYemen ترند تويتر على مستوى العالم، بعدما تجاوزت التغريدات 167 ألف تغريدة خلال خمس ساعات.

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ودشنت الحملة على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" تحت هاشتاغ #الحوثي_منظمة_إرهابية #HouthiTerrorismInYemen باللغتين العربية والإنجليزية.

ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق الحملة شارك المئات من الإعلاميين والسياسيين والناشطين والمدونين اليمنيين، بتغريدات على الهاشتاغ تفضح انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين خلال سنوات الحرب.

وتهدف الحملة إلى إبراز التأييد الكبير من الوسط اليمني لقرار إدراج الحوثيين على اللائحة الأميركية السوداء للتنظيمات الإرهابية، وفي ذات الوقت إلى مطالبة بقية دول العالم باتخاذ مواقف مماثلة إزاء جماعة الحوثيين الإرهابية.

وندد المغردون اليمنيون أيضاً بموقف بعض المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في البلاد، تجاه القرار الأميركي، واتهموها باستخدام الأزمة الإنسانية كذريعة للتماهي مع إرهاب الحوثيين، كما دعوا إلى عدم السماح للحوثي باستخدام الطعام كسلاح، لأن ذلك لن يجدي في تخفيف معاناة اليمنيين.

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