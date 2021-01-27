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جثة موثقة بالحبال.. اغتيال مدير الأمن السياسي بالحديدة

ابراهيم الحرد

جثة موثقة بالحبال.. اغتيال مدير الأمن السياسي بالحديدة

ابراهيم الحرد تم اختطافه مساء الثلاثاء من أمام منزله في مديرية البريقة شمال غربي مدينة عدن

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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اغتيل مدير الأمن السياسي بمحافظة الحديدة في مدينة عدن جنوب اليمن، ابراهيم الحرد، وفق مراسل "العربية".

وأفادت مصادر مقربة من الحرد أنه تم العثور على جثته الأربعاء وعليها آثار طلقات نارية وموثقة بالحبال في مديرية البريقة شمال غربي مدينة عدن.

كما أضافت أنه تم اختطاف الحرد مساء الثلاثاء من أمام منزله في مديرية البريقة.

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يذكر أن محافظ عدن أحمد لملس كان حذر مطلع يناير الجاري من أن الجماعات الإرهابية أعادت تنشيط خلاياها في المحافظة بهدف إقلاق الأمن، وعرقلة عودة البعثات الدبلوماسية وإيقاف عمل المنظمات الدولية ودفعها لمغادرة العاصمة المؤقتة للبلاد.

تطبيق طوق أمني

في ذلك الوقت، أقرت اللجنة الأمنية للعاصمة عدن تطبيق طوق أمني على عدن بمشاركة جميع الوحدات الأمنية والعسكرية، والإعداد لإنشاء غرفة العمليات المشتركة وضبط غير الملتزمين بتركيب كاميرات المراقبة في المحلات التجارية.

وكانت الحكومة اليمنية عادت للعاصمة المؤقتة عدن لكنها تعرضت لهجوم إرهابي بالصواريخ في مطار عدن الدولي في ديسمبر الماضي فور وصولها، أدى لمقتل وجرح العشرات.

من مطار عدن يوم 30 ديسمبر 2020
من مطار عدن يوم 30 ديسمبر 2020

إضافةً للطوق الأمني، أقرت اللجنة عدداً من الإجراءات المعززة للوضع الأمني في مديريات العاصمة، من أبرزها الحد من تحركات الأطقم والآليات العسكرية خارج المهام الأمنية الرسمية، ومنع تواجدها في المتنزهات والمتنفسات العامة وضبط الأطقم العسكرية غير التابعة للوحدات الأمنية والعسكرية. كما أقرت العمل على إنشاء منظومة مراقبة كاملة في مديريات العاصمة كافة، واستمرار تنفيذ قرار منع إطلاق النار في الأعراس والمناسبات ومحاسبة المخالفين.

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