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بذور الموت.. لغم حوثي يقتل يمنيا ويصيب شقيقه

حجة اليمن الجيش يلفت ألغام حوثية الألغام الحوثية 20 يناير 2021
ألغام الحوثي في اليمن

بذور الموت.. لغم حوثي يقتل يمنيا ويصيب شقيقه

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قتل شاب وأصيب شقيقه إثر انفجار لغم أرضي زرعته المليشيا الحوثية في قرية محقن جنوب مديرية دمت شمال محافظة الضالع في اليمن.

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إلى ذلك، قال مصدر محلي إن لغماً أرضياً أودى بحياة هاني محسن صالح المحقني إضافة إلى إصابة يونس محسن صالح المحقني بجروح متفاوتة.

وأكد أن اللغم الذي زرعته المليشيا الحوثية انفجر بالشابين وهما على دراجتهما النارية، في طريق المصفرة باتجاه قرية محقن التابعة لمنطقة الحقب جنوب مديرية دمت.

وأشار المصدر الى أن الشابين كانا في طريقهما الاعتيادي إلى مزرعتهما في وادي قرية محقن.

وفخخت المليشيا الحوثية طرقات ومزارع المواطنين بالألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة، وذلك في قرى محقن وكرش ويعيس والحقب، وبيت اليزيدي، ووادي السيلي والقهرة، وهي مناطق تتبع منطقة مريس جنوبي مديرية دمت.

الجيش اليمني يتلف الألغام

كانت الفرق الهندسة العسكرية بالمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، قد أتفلت مؤخرا نحو خمسة آلاف من الألغام والمتفجرات في المناطق المحررة شمال محافظة حجة، والتي زرعتها ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وبهذه الكمية الجديدة، تكون الفرق الهندسية بالمنطقة، أتلفت قرابة 50 ألفاً من الألغام والمتفجرات ومخلفات الحرب التي أشعلتها الميليشيا، منذ اندلاعها قبل خمس سنوات، في مديريات ميدي وحيران وعبس وحرض شمالي محافظة حجة.

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