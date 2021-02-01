الإرياني: هجوم الحوثي على مطار عدن نفذ بصواريخ إيرانية

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأحد، أن هجوم مطار عدن نفذ بصواريخ إيرانية الصنع.

وكتب في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر "مرور شهر على الجريمة الإرهابية الكبرى التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف رئيس وأعضاء الحكومة لدى وصولهم مطار عدن الدولي، بعدد من الصواريخ إيرانية الصنع، دون اكتراث باستهداف المطار ومصير مئات المواطنين المتواجدين فيه لحظة الهجوم.

بشاعة وإجرام ودموية

كما أضاف "هذا الهجوم مثل واحدة من أكبر الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على الدولة، وكشف حجم بشاعتها وإجرامها ودمويتها، وأنها لا تختلف عن التنظيمات الإرهابية، وأفصح عن موقفها الحقيقي من السلام".

١-مرور شهر على الجريمة الارهابية الكبري التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران باستهداف رئيس واعضاء الحكومة لدى وصولهم مطار عدن الدولي، بعدد من الصواريخ ايرانية الصنع،دون اكتراث باستهداف المطار ومصير مئات المواطنين المتواجدين فيه لحظة الهجوم#HouthiTerrorismInYemen pic.twitter.com/mtXxPzrd1w — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 31, 2021

وتابع "الهجوم الذي لاقى إدانة واستنكارا واسعين وغير مسبوقين من الدول الشقيقة والصديقة، يؤكد ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الإجرام الذي يفتك باليمنيين، والمضي في تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" وإدراج قياداتها في قوائم الإرهاب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".

هجوم إرهابي

يذكر أن مطار عدن تعرض لهجوم إرهابي، في 30 ديسمبر الماضي، لحظة وصول طائرة تقل الحكومة الجديدة إلى المطار، وفيما نجا جميع من كان على متن الطائرة، قتل 26 شخصاً وأصيب حوالي 110 آخرين، بينهم مسؤولون حكوميون وإعلاميون وعاملون في المطار ومسافرون كانوا بانتظار رحلتهم إلى القاهرة.

وتعرض المطار لقصف بثلاثة صواريخ، أحدها انفجر في الصالة الرئيسية للمطار، وآخر في مدرج المطار، وثالث في المكان الذي كان قد خصص لعقد المؤتمر الصحافي لرئيس الحكومة.

وجدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اتهامه للحوثيين بالوقوف خلف الهجوم الدامي.