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الإرياني: هجوم الحوثي على مطار عدن نفذ بصواريخ إيرانية

من استهداف مطار عدن (30 ديسمبر 2020- فرانس برس)
من الهجوم على مطار عدن 30 ديسمبر 2020

الإرياني: هجوم الحوثي على مطار عدن نفذ بصواريخ إيرانية

وزير الإعلام اليمني: الهجوم يؤكد ضرورة تدخل المجتمع الدولي والمضي في تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"

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دبي - العربية.نت

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كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأحد، أن هجوم مطار عدن نفذ بصواريخ إيرانية الصنع.

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وكتب في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر "مرور شهر على الجريمة الإرهابية الكبرى التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف رئيس وأعضاء الحكومة لدى وصولهم مطار عدن الدولي، بعدد من الصواريخ إيرانية الصنع، دون اكتراث باستهداف المطار ومصير مئات المواطنين المتواجدين فيه لحظة الهجوم.

بشاعة وإجرام ودموية

كما أضاف "هذا الهجوم مثل واحدة من أكبر الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على الدولة، وكشف حجم بشاعتها وإجرامها ودمويتها، وأنها لا تختلف عن التنظيمات الإرهابية، وأفصح عن موقفها الحقيقي من السلام".

وتابع "الهجوم الذي لاقى إدانة واستنكارا واسعين وغير مسبوقين من الدول الشقيقة والصديقة، يؤكد ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الإجرام الذي يفتك باليمنيين، والمضي في تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" وإدراج قياداتها في قوائم الإرهاب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".

هجوم إرهابي

يذكر أن مطار عدن تعرض لهجوم إرهابي، في 30 ديسمبر الماضي، لحظة وصول طائرة تقل الحكومة الجديدة إلى المطار، وفيما نجا جميع من كان على متن الطائرة، قتل 26 شخصاً وأصيب حوالي 110 آخرين، بينهم مسؤولون حكوميون وإعلاميون وعاملون في المطار ومسافرون كانوا بانتظار رحلتهم إلى القاهرة.

وتعرض المطار لقصف بثلاثة صواريخ، أحدها انفجر في الصالة الرئيسية للمطار، وآخر في مدرج المطار، وثالث في المكان الذي كان قد خصص لعقد المؤتمر الصحافي لرئيس الحكومة.

وجدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اتهامه للحوثيين بالوقوف خلف الهجوم الدامي.

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